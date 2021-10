"Es gibt Spieler, die in so einer Situation nicht viel Lust auf Fußball hätten, für andere ist es eine willkommene Ablenkung. Lucas ist ein Typ, auf den du dich immer verlassen kannst. Ich hoffe, er kann die Geschichte für die 90 Minuten ad acta legen", so Kahn weiter.

Am vergangenen Mittwoch hatte ein spanisches Gericht die Vollstreckung einer Haftstrafe gegen den französischen Nationalspieler angeordnet . Der 25-Jährige war im Dezember 2019 wegen Verstoßes gegen ein Annäherungs- und Kontaktverbot gegenüber seiner früheren Freundin verurteilt worden, mit der er inzwischen nach der Versöhnung verheiratet ist.

Hernández muss am Dienstag um 11:00 Uhr vor dem 32. Strafgericht in Madrid erscheinen . "Er geht da jetzt hin, dann wird das verhandelt, dann sehen wir weiter", hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer bereits am Donnerstag gesagt.

Damit könnte der Weltmeister das Champions-League-Spiel am kommenden Mittwoch gegen Benfica Lissabon (21:00 Uhr im Liveticker) verpassen.

(mit SID)

