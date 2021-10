"Es kann sein, dass das Ajax-Spiel möglicherweise das letzte Spiel für ihn in diesem Jahr gewesen ist", sagte der ehemalige Bundesliga-Stürmer Jan Aage Fjörtoft im norwegischen TV. Der Norweger gilt als Freund der Familie von Erling Haaland.

Der BVB selbst hat sich bisher nicht zur Ausfallzeit seines Stürmerstars geäußert. Als Trainer Marco Rose am Freitag auf der Pressekonferenz verkündete, dass Haaland verletzt ausfallen wird, sagte er lediglich: "Erling ist verletzt. Es ist derselbe Oberschenkel, aber nur an einer anderen Stelle."

Teamdoktor Ola Sand erklärte: "Die Verletzung braucht Zeit. Mindestens drei, vier Wochen, vielleicht länger."

Laut "Bild" soll Haaland einen Muskelbündelriss im Hüftbeuger erlitten haben. Demnach könnte der 21-Jährige wohl frühestens erst wieder in sechs Wochen ins Training zurückkehren. Würde zugleich bedeuten: Dortmund müsste auch beim Spitzenspiel gegen den FC Bayern am 4. Dezember ohne ihn auskommen.

Somit würde auch das direkte Torjäger-Duell gegen Robert Lewandowski ausfallen. Haaland traf in dieser Bundesliga-Saison bei sechs Einsätzen neun Mal. Lewandowski erzielte in neun Partien zehn Treffer.

Wettbewerbsübergreifend gelangen Haaland, der nahezu von allen europäischen Spitzenklubs heftig umworben wird , in zehn Spielen 13 Tore und vier Vorlagen.

Seine Mitspieler sind nur drei Tage nach dem 3:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld , bei dem Emre Can, Mats Hummels und Jude Bellingham für den BVB trafen, bereits am Dienstag im DFB-Pokal wieder gefordert. In der zweiten Runde müssen die Schwarz-Gelben zum FC Ingolstadt ( 20 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de ).