Zu den Gerüchten um Superstar Erling Haaland, der am Wochenende erneut mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht wurde, sagte Michael Zorc: "Unser Standpunkt ist klar." Bedeutet übersetzt: Die BVB-Verantwortlichen bleiben ihrer Position treu, dass Haaland in diesem Sommer nicht mehr verkauft wird.

Zuvor hatte die "Bild" vermeldet, dass PSG bei Haaland-Berater Mino Raiola angefragt haben soll, ob auch ein kurzfristiger Wechsel noch bis Dienstag möglich sei . In Paris könnte der Norweger möglicherweise Kylian Mbappé ersetzen, sollte dieser tatsächlich noch zu Real Madrid wechseln. Für den Franzosen soll Real 160 Millionen überweisen wollen, diese Einnahmen würde PSG offenbar nutzen, um einen Ersatz zu verpflichten.

Aber auch die möglichen großen Geldsummen aus Paris scheinen die Dortmunder Bosse nicht mehr von ihrem Weg abzubringen, Haaland noch mindestens ein Jahr zu halten. Wie wichtig er für die Schwarz-Gelben ist, bewies der 21-Jährige erst wieder am Freitag, als er in der Nachspielzeit den 3:2-Siegtreffer gegen die TSG Hoffenheim erzielte . Es war sein sechstes Tor im fünften Pflichtspiel der neuen Saison.

Trotz der erneut eindeutigen Stellungnahme zum Geschacher um den norwegischen Überflieger glaubt Zorc jedoch nicht, dass damit Ruhe ist. "Ich gehe davon aus, dass wir noch zwei Tage lang mit wilden Gerüchten konfrontiert werden", sagte der 59-Jährige.

BVB: Kommt Diogo Dalot von Manchester United?

Gerüchte gibt es auch um die Defensive der Borussia. Laut Medienberichten soll der aktuelle Tabellenfünfte der Bundesliga an Diogo Dalot von Manchester United interessiert sein.

"Sky" berichtete am Wochenende gar schon über eine grundsätzliche Einigung zwischen beiden Klubs. Sicher ist der Wechsel des 22-jährigen Außenverteidigers aus Portugal damit aber angeblich noch nicht. Dem Bericht zufolge soll ManUnited Dialot nur abgeben wollen, wenn sie noch einen passenden Ersatz finden.

Zum möglichen Neuzugang aus Manchester wollte sich Zorc nicht äußern, jedoch hatte er am Freitag indirekt bestätigt, dass sich der BVB den Markt nach einem Außenverteidiger sondiert. Bei "DAZN" sagte er: "Wir haben vieles im Blick, aber da kann man schon hinschauen."

