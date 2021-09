Der hungrige Herausforderer Borussia Dortmund bleibt Titelverteidiger Bayern München dank Tormaschine Erling Haaland dicht auf den Fersen. Der stark aufspielende Pokalsieger bezwang Union Berlin verdient mit 4:2 (2:0) und verkürzte den Rückstand auf den Meisterschaftsfavoriten Nummer eins wieder auf einen Punkt.

Von der Punkteausbeute sei es auf jeden Fall eine perfekte Woche gewesen, sagte BVB-Kapitän Marco Reus am "DAZN"-Mikrofon: "Aber wir haben es uns wieder unnötig schwer gemacht und zu einfach die Tore hergeschenkt. Wir waren 3:0 vorne und bekommen ein dummes Standard-Gegentor."

Ein Traumtor von Raphael Guerreiro (10.) und Urgewalt Haaland (24.) ebneten dem BVB schon vor der Pause den Weg zum dritten Ligasieg in Serie. Nach dem Wechsel unterlief Union-Kapitän Marvin Friedrich (52.) ein Eigentor. Durch den verwandelten Foulelfmeter von Max Kruse (57., nach Videobeweis) und einem Kopfballtreffer von Joker Andreas Voglsammer (81.) blieb die Mannschaft von Trainer Marco Rose aber auch am fünften Spieltag nicht ohne Gegentor. Haaland schnürte kurz vor Schluss mit einem traumhaften Lupfer und seinem siebten Saisontreffer den Doppelpack (83.).

"Wir sind sehr schwer reingekommen ins Spiel. Sie sind halt brutal effektiv", sagte Unions Torhüter Andreas Luthe. Der Saisonstart in der Bundesliga sei aber trotz Dreifachbelastung ordentlich gewesen.

Die Stimmen zum Spiel Borussia Dortmund - Union Berlin bei "DAZN":

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund) über ...

...das Spiel: "Wir haben das Spiel im Griff und führen 3:0. Dann holen wir den Gegner komplett zurück. Union Berlin ist sowieso nie kleinzukriegen. Nach dem 3:2 ist das Spiel dann wieder völlig offen. Das ist unnötig, weil wir viele Spiele in der Saison haben und wir die Körner dafür brauchen. Das kostet natürlich Energie, die wir nicht immer aufbringen können."

... das nächste Spiel in Mönchengladbach: "Ich freue mich auf viele Menschen, die ich in den zwei Jahren dort kennenglernt habe. Ansonsten wissen wir, dass da sehr viel Brisanz drinsteckt. Aber ich kann über den Verein nur das Beste sagen. Ich war sehr gerne dort und freue mich auf Gladbach."

Marco Reus (Borussia Dortmund):

"Wir haben es uns heute wieder unnötig schwer gemacht. Wir sind 3:0 vorne und bekommen mal wieder ein dummes Standardgegentor. Das war schon das vierte oder fünfte, daran müssen wir schleunigst arbeiten. Damit bringen wir uns um den verdienten Lohn. Wir müssen cleverer sein und erwachsener spielen."

Mats Hummels (Borussia Dortmund):

"Bis zum 3:0 bin ich sehr zufrieden, das können wir auch sein. Bis dahin haben wir es gegen einen sehr unangenehmen Gegner sehr gut gemacht. Leider sind wir nach dem 3:0 wieder in so ein Muster verfallen. Ich finde, unser Problem haben wir da tatsächlich mit dem Ball. Wir müssen den Gegner mit dem Ball totspielen und die Räume besser besetzen. Aber wir machen das Spiel zu klein, wenn wir die Bälle in bestimmten Bereichen auf dem Platz haben. Damit bringen wir einen Gegner, der eigentlich gar nicht mehr wollte, zurück ins Spiel. Nach dem 3:0 waren hier die Dinge klar. Union hatte akzeptiert, dass sie heute verlieren. Wir bringen sie wieder rein, weil wir unseriös und nicht erfolgsorientiert Fußball spielen. Wir kennen die Probleme seit zwei Jahren und drei Monaten - so lange bin ich hier. Aber wir tun uns immer noch schwer, sie abzustellen."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin):

"Dortmund geht mit einem Sonntagsschuss in Führung. Anfangs waren wir sehr hektisch und nervös, aber dann wurde es besser. Es war der eine oder andere Fehler zu viel heute, aber wir haben eine tolle Moral gezeigt."

Andreas Luthe (Torwart Union Berlin):

"Wir sind sehr schwer reingekommen, das muss man sagen. Im eigenen Spiel hatten wir keine Sicherheit, da haben wir sicher eine Zeit lang gebraucht. Sie sind halt brutal effektiv."

Marvin Friedrich (Union Berlin):

"Wir haben viel zu viele einfache Fehler gemacht und die Dortmunder eingeladen. Die ersten 15 Minuten haben wir verpennt. In der zweiten Halbzeit haben wir Moral gezeigt, darauf können wir aufbauen."

