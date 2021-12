Als Erling Haaland nach dem 3:0-Sieg über Greuther Fürth eine Ehrenrunde bei den Fans drehte, sprudelte die internationale Gerüchteküche vor neuen Spekulationen über.

Besonders in den spanischen Medien war man sich schnell einig: Der Norweger hatte sich so eben beim letzten Heimspiel des Jahres von den BVB-Fans verabschiedet.

Nachdem sich zuletzt ein Dreikampf zwischen Liverpool, Manchester City und Paris-Saint-Germain anbahnte, scheint es nun eine klare Tendenz zu geben.

Laut einem Medienbericht der "Süddeutschen Zeitung" habe sich die Chefetage des BVB darauf geeinigt, dem Abgang des 21-jährigen Torjägers im Winter einen Riegel vorzuschieben.

Kein Haaland-Wechsel im Winter

In Dortmund scheint man sicher zu sein: Ein zeitnaher Haaland-Verlust wäre nicht zu verkraften. Sportlich ist der Norweger zu wertvoll - in bislang 15 Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison erzielte Haaland bereits 19 Treffer.

Der "SZ" zufolge sollen sich die Dortmunder Verantwortlichen sogar wieder größere Hoffnungen machen, Haaland über das Saisonende hinaus zu halten. Aufgrund der prekären Corona-Lage, die die Welt auch im kommenden Jahr weiter in Schach halten dürfte, sei es für den Knipser und dessen Berater Mino Raiola schwierig, einen finanzkräftigen Abnehmer zu finden.

Bezüglich Haalands Zukunft sollen Anfang 2022 Gespräche stattfinden, der BVB wolle bis Februar Klarheit haben, hieß es.

