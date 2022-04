Die Namen Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui dürften bei vielen Fans von Borussia Dortmund böse Erinnerungen wecken.

Die zwei Eigengewächse standen bei Ajax Amsterdams beiden Erfolgen in der Champions-League-Gruppenphase über den BVB in der Startformation und wussten speziell beim historischen 4:0 (3:0)-Kantersieg in der heimischen Johan Cruijff Arena zu überzeugen.