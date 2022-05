"Wir haben in Mainz kein gutes Spiel gemacht. Aber es war keine Wettbewerbsverzerrung", stellte Nagelsmann klar und ergänzte im Hinblick auf das Heimspiel am Sonntag (17:30 Uhr im Liveticker ) gegen den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart: "Wir haben die Verantwortung einzig und allein gegenüber uns selbst. Dieser Verantwortung wollen wir gerecht werden."

Felix Magath, seines Zeichens Trainer von Stuttgarts Konkurrent im Abstiegskampf Hertha BSC, hatte sich zuletzt über die überraschende 1:3-Niederlage des FC Bayern beim FSV Mainz 05 beschwert.

"Man weiß nicht, was man dazu sagen soll. Der FC Bayern ist ja Meister, man weiß nicht, ob er jetzt das Spielen in der Bundesliga eingestellt hat. Ich habe ja nur das Ergebnis aus Mainz jetzt, ich weiß nicht, wie es zustande kam. Schön ist das aber nicht", stichelte Magath am "Sky"-Mikrofon.

Bereits unmittelbar nach jener Kritik hatte Nagelsmann zu den Aussagen Magaths Stellung genommen . "Sehr clever von ihm. Das wird er nicht ganz uneigennützig machen, schätze ich. Er soll sich das Spiel anschauen, dann kann er bei mir anrufen. Ich spreche auch nicht über die Leistung von Hertha", erklärte der Bayern-Trainer bei "Sky".

Nagelsmann will Saisonendspurt nutzen

Hertha BSC liegt in der Bundesliga aktuell auf Rang 15 mit vier Punkten Vorsprung auf den VfB Stuttgart, der auf dem Relegationsplatz 16 rangiert. Mit einem Erfolg am Samstag gegen den FSV Mainz (18:30 Uhr im Liveticker ) könnte der Hauptstadtklub den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen.

Nagelsmann wollte sich jedoch nicht zu lange mit dem Abstiegskampf beschäftigen, sondern richtete den Blick auf die letzten Aufgaben seiner Mannschaft in dieser Spielzeit.

"Wir haben die letzten Wochen genutzt, um ein bisschen was zu trainieren. Auch nächste Saison werden wir wenig Zeit haben zu trainieren. Deshalb war es wichtig, diese Zeit mit Inhalten zu nutzen. Die Spieler haben in der Meisterschaft wieder eine herausragende Leistung gezeigt. In den letzten beiden Spielen wollen wir das nochmal unterstreichen", sagte er abschließend.

