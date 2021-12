Kein Supercup, kein Ligastart, kein Pokalauftakt.

Lief gar nicht gut für Julian Brandt zu Beginn dieser Saison. Eine Corona-Infektion setzte den Blondschopf außer Gefecht. Schlechte Voraussetzungen also für das Vorhaben, endlich Konstanz in die Leistungen zu bringen und die eigenen Ansprüche und die des Vereins zu erfüllen.

Ad

Nach der Hinrunde in der Bundesliga ist zu konstatieren: Brandt hat es trotzdem geschafft.

Bundesliga Vorsicht vor der Ego-Show: Der BVB muss bei Haaland aufpassen 20/12/2021 AM 10:50

"Die vergangenen zwei Jahre waren turbulent, mit guten Phasen aber auch einer schlechten Saison", gab der BVB-Profi offen zu. Schwierigkeiten, die Brandt hinter sich gelassen hat: "Das ist für mich jetzt ad acta gelegt. Ich habe bei diesem Verein einen Riesenspaß, möchte noch viel erleben und dabei hoffentlich erfolgreich sein."

Brandts Höhenflug auch Roses Verdienst

Der "neue" Brandt ist auf gutem Wege dahin, zumindest was seine persönliche Bilanz betrifft. Mit fünf Toren und vier Assists in 14 Ligaspielen entwickelte der 25-Jährige die Torgefahr, die Trainer Marco Rose sehen möchte.

Marco Rose, Julian Brandt und Marco Reus (v.l.n.r.) Fotocredit: Getty Images

Der Coach darf sich die positive Entwicklung des Offensivspielers durchaus zu einem gewissen Grad auf die eigene Fahne schreiben.

Der 45-Jährige setzt Brandt regelmäßig als Achter ein. Die zentrale Rolle, die er schon bei Bayer Leverkusen häufig begleitete, liegt dem Nationalspieler, der sich seine Variabilität aber bewahrt hat. An den vergangenen fünf Spieltagen kam er aber auch im rechten Mittelfeld, als Rechtsaußen und als Linksaußen zum Einsatz.

Positionsdebatte? Brandt interessiert es kaum

Die alte Debatte, auf welcher Position er denn am liebsten und besten spiele, hat für Brandt kaum noch Bedeutung. "Ich hatte auf jeder Position eine Zeit, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe. In Leverkusen war ich oft im Zentrum, beim BVB habe ich schon als Sechser ausgeholfen und war dann sehr lange auf dem Flügel", sagt er.

Unter Rose sei es ohnehin so, dass "es keine richtige Position gibt, auf der du dann klebst. Du bist gefühlt überall unterwegs", so Brandt: "Marco Reus und ich tauschen oft und stehen im Austausch. Er geht dann gelegentlich auf den Flügel." Die Frage nach der Lieblingsposition sei von daher schwer zu beantworten.

Den gebürtigen Bremer derzeit als wichtigsten Dortmunder hinter Goalgetter Erling Braut Haaland zu bezeichnen, ist keine Übertreibung. Auffällig auch, dass Brandt inzwischen deutlich vehementer gegen den Ball arbeitet und mehr Sprints anzieht, um gegnerische Spieler zu stellen. Ein begnadeter Techniker und ein kreativer Kopf auf dem Platz war er schon immer.

Brandt tragischer Held bei BVB gegen Bayern

Rückschläge lassen sich mit dem neuen Selbstverständnis entsprechend leichter wegstecken - zumal es nicht so ist, dass bei der Borussia alles eitel Sonnenschein wäre. Die Champions League setzten die Westfalen grandios in den Sand und schieden in der Gruppenphase aus.

Einer der tragischen Helden des Spiels war Brandt. In der 5. Minute brachte er die Schwarz-Gelben in Führung, in der 70. Minute musste er nach einem Zusammenprall mit Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano ausgewechselt werden. Die Ärzte diagnostizierten eine Gehirnerschütterung.

"Der Schädel braucht ein paar Tage Ruhe, bis ich wieder zurück bin", ließ Brandt die Fans wissen. Der Mittelfeldspieler hielt Wort und übernahm schon eine Woche später mit seinem Treffer beim 1:1 in Bochum wieder eine Hauptrolle. Auch beim 2:3 in Berlin traf der Ex-Leverkusener.

Vielleicht lässt sich das Geheimnis der neuen Konstanz an einer kurzen Aussage von Brandt ableiten, die ein wenig an Oliver Kahn erinnerte: "Ich mache einfach weiter."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Bleibt er? Haaland-Berater macht BVB Hoffnung

Kopfballungeheuer Brandt? BVB-Star und Rose flachsen auf PK

Bundesliga Brandt gibt Update aus Krankenhaus: "Schädel braucht Ruhe" 06/12/2021 AM 09:05