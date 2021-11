Baumgart reagierte scharf auf die Gedanken des Ministerpräsidenten und warf ihm vor, seinen Standpunkt häufig zu wechseln. "Ich weiß gar nicht, wie oft Herr Söder eine Meinung geändert hat", polterte der 49-Jährige.

Ad

Diesen Vorwurf machte der Trainer der Kölner auch Gesundheitspolitiker Lauterbach: "Wie heißt unser junger Mann mit der Fliege? Ja, Herr Lauterbach", sagte Baumgart und schimpfte: "Ich habe das Gefühl, dass es keine klare Meinung gibt, sondern die Meinung immer gerade dann gedreht wird, wie sie gebraucht wird - auch für die Öffentlichkeit."

WM-Qualifikation Mit van Gaal im Rollstuhl: Niederlande qualifiziert sich für die WM VOR 3 STUNDEN

Der frühere Trainer des SC Paderborn sah die Bedeutung, über eine Impfpflicht nachzudenken, vielmehr in anderen Branchen: "Warum sollte eine Impfpflicht für Spieler eingeführt werden, wenn wir es nicht mal schaffen, bei Pflegepersonal, die ja tagtäglich am Menschen arbeiten, eine Impfpflicht einzuführen", fragte Baumgart.

Baumgart sieht falsche Prioritäten

Der FC-Coach wurde sogar noch deutlicher: "Wir haben andere Probleme als die Fußballer. Wenn wir der Meinung sind, wir müssen eine Impfpflicht haben und fangen bei Fußballern an - das finde ich schon schwierig."

Grundsätzlich vermisst Baumgart einen klaren Plan der Politik: "Weiß einer, in welche Richtung wir gehen? Also ich weiß es nicht. Ich mache einmal den Fernseher an und habe 27 verschiedene Meinungen", beklagte Baumgart.

Zuletzt hatte die Information, dass Bayern-Star Joshua Kimmich noch nicht geimpft ist, den öffentlichen Fokus in der Impfdebatte wieder verstärkt auf den Profifußball gerichtet.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Quartett um Kimmich beendet Quarantäne

Rose witzelt über Baumgart: "Er ist in einen Zaubertrank gefallen"

WM-Qualifikation Türkei rettet sich in Playoffs! Kuntz-Elf dreht Spiel nach frühem Schock VOR 3 STUNDEN