Die Erfahrung von 38 Länderspielen bescherte Julian Brandt schon häufiger den raschen Wechsel zwischen Verein und Nationalmannschaft – und deshalb wusste der 26-Jährige nach dem verdrießlichen Jahresabschluss mit dem BVB auch, wie es für ihn nun kurzfristig weitergehen würde.

"Mittlerweile bin ich es ja gewöhnt, den Cut zu machen", blickte Dortmunds Offensivspieler nach dem 2:4 in Gladbach am Freitagabend ein kleines Stück nach vorne – und erklärte: "Wenn ich ehrlich bin, wird es so sein, dass ich bis Sonntagabend extrem angekotzt bin. Aber dafür kann ich die DFB-Auswahl ja nicht verantwortlich machen."

Das Nationalteam soll bei der WM in Katar also nicht darunter leiden, dass der herbstliche Schlussspurt der Schwarz-Gelben so furchtbar danebengegangen ist. Am letzten Wochenende hatten sie den Reviernachbarn Bochum noch 3:0 besiegt. "Da hatten wir das Gefühl, wir können noch mal angreifen, um dann Anfang nächsten Jahres mitten drin zu sein", erwähnte Cheftrainer Edin Terzic. Doch dann folgten zwei Auswärtspleiten in Wolfsburg (0:2) und bei der Namenscousine vom Niederrhein, die die Ausgangslage radikal veränderten.