Außerdem sieht Kohler auf die Münchner im Abwehrzentrum "Probleme zukommen. Weder Benjamin Pavard noch Dayot Upamecano oder Lucas Hernandez sind bei aller Wertschätzung auf Strecke gut genug für einen Top-Verein wie Bayern." Dem Rekordmeister fehle "ein Allrounder, wie es Javi Martinez war".

Dortmund dagegen habe sich gut verstärkt. Er verstehe daher nicht, warum die Verantwortlichen betont haben, sie wollten Trainer Edin Terzic viel Zeit geben. "Bei diesen Investitionen hat der BVB die Chance, mindestens einen Titel zu holen und Bayerns Serie von zehn Meisterschaften in Folge zu brechen."

Aus Sicht von Simon Rolfes ist an der Ausnahmestellung von Bayern München selbst im Falle eines Abschieds von Weltfußballer Robert Lewandowski nicht zu rütteln. "Egal, ob mit oder ohne Lewandowski sind sie der absolute Topfavorit", sagte der Sportdirektor von Bayer Leverkusen im "kicker" über den Titelkampf, "und das wird sich auch so schnell nicht ändern".

Für Rolfes ist klar:

Zumal er die Verpflichtung von Sadio Mané durch den Rekordmeister als "große Nummer" sieht. "Dieser Transfer unterstreicht die Möglichkeiten von Bayern München", betonte der 40-Jährige: "In der Bundesliga sind sie die Einzigen, die sich an so einen Spieler heranwagen können." Mané sei "für die Liga ein Gewinn".