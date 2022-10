Sebastian Kehl redete nicht lange um den heißen Brei herum.

"Wir müssen am Wochenende eine bessere Leistung bringen als heute, um Bayern München zu schlagen", forderte Borussia Dortmunds Sportdirektor trotz des Befreiungsschlags (4:1) in der Champions League am Mittwoch beim FC Sevilla und trat damit kräftig auf die Euphoriebremse.

Ad

Obwohl der 42-Jährige einräumte, dass der Erfolg "vom Ergebnis her natürlich super" sei, legte der Ex-Profi den Finger weiter gnadenlos in die Wunde. "Heute war auch nicht alles rosig. Wir müssen eine Schippe drauflegen", lautete sein Appell.

Bundesliga BVB ohne Reus ins Duell mit Bayern - Hoffnung auf Hummels VOR 9 STUNDEN

Auch wenn Kehls Forderung auf den ersten Blick nach einem deutlichen 4:1-Sieg etwas übertrieben daherkommt, wird bei genauerer Betrachtung deutlich, dass seine Sorgen im Hinblick auf den Bundesliga-Klassiker gegen den FC Bayern München (18:30 Uhr im Liveticker ) durchaus berechtigt sind.

BVB lässt hinten zu viel zu

Nach einer insgesamt überzeugenden Vorstellung in den ersten 45 Minuten und einer klaren 3:0-Führung im Rücken verfiel der BVB nach der Pause schnell zurück in alte Muster, woraufhin die Partie nach dem Gegentreffer durch Youssef En-Nesyri (51.) um ein Haar gekippt wäre.

"Wir hatten an der einen oder anderen Stelle Glück und gute Torwartreaktionen", bilanzierte Kehl. Auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann merkte auf der Pressekonferenz am Freitag an: "Das Ergebnis war ein bisschen klarer, als es in der ersten Halbzeit aussah. Sevilla hatte schon auch gute Chancen, die sie nicht genutzt haben."

Alexander Meyer (l./Borussia Dortmund) pariert gegen Youssef El-Nesyri (FC Sevilla) Fotocredit: Imago

Tatsächlich ließ der amtierende Vizemeister gegen die Andalusier ganze 20 Torabschlüsse zu. Vier Tage zuvor in der Bundesliga bei der bitteren 2:3 (1:0)-Pleite beim 1. FC Köln war es sogar noch einer mehr.

"Wir haben trotz guter Leistung immer auch Torchancen zugelassen, das war nicht gut. Da gab es zwei Chancen, wo Alex (Alexander Meyer; Anm. d. Red.) uns im Spiel hält. Auf dem Flügel gab es zwei, drei Dinge, die nicht gepasst haben. Es gab Situationen, wo wir drei, vier Schritte entgegen machen müssen, um früher am Ball zu sein. Da haben wir gute Tendenzen gezeigt gegen Sevilla, aber es war nicht perfekt", konstatierte Trainer Edin Terzic vor dem Topspiel gegen den FC Bayern.

Dortmunds unerklärlicher Einbruch in Hälfte zwei

Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass die Schwarz-Gelben sowohl in Sevilla als auch in Köln nach der ersten Halbzeit das Heft des Handelns zunächst aus der Hand gaben. Woran liegt es also, dass der BVB die Anfangsminuten des zweiten Durchgangs immer wieder verschläft?

"Das ist eine Frage, die wir uns jeden Tag stellen. Wir haben das klar angesprochen nach dem Köln-Spiel. Wir brauchen dann sehr lange, um zurück ins Spiel zu kommen. Aber das passiert, das ist Fußball, wir sind auch nur Menschen", versuchte Terzic eine Erklärung zu finden.

Edin Terzic - Borussia Dortmund Fotocredit: Getty Images

Von den 13 Gegentreffern, die Dortmund wettbewerbsübergreifend in der laufenden Spielzeit kassierte, fielen zehn in den zweiten 45 Minuten. In den vergangenen Partien trat darüber hinaus vermehrt ein altes Problem auf: Die Standardschwäche in der Defensive.

Gleich drei Gegentreffer nach Eckbällen mussten Terzic und seine Mannen in den vergangenen fünf Partien hinnehmen. "Wir dürfen nach der Pause kein schnelles Gegentor kassieren, wieder nach einem Standard. Da müssen wir wacher sein", ärgerte sich Emre Can bereits nach dem Sieg in Sevilla.

Verdrängt Hummels Schlotterbeck auf die Bank?

Eine mögliche Rückkehr von Mats Hummels könnte damit genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. Der Routinier befindet sich aktuell in glänzender Verfassung und erwies sich bislang als Erfolgsgarant im Dortmunder Defensivverbund.

Mit dem Weltmeister von 2014 auf dem Platz kassierte der BVB in der laufenden Bundesliga-Saison lediglich alle 512 Minuten einen Gegentreffer - ohne ihn alle 23 Minuten.

Auch Terzic bescheinigte seinem Schützling, der zuletzt aufgrund einer Erkältung ausgefallen war , eine "konstante und gute Saison", ob es für einen Einsatz bei seinem Ex-Klub reicht, ließ der 39-Jährige jedoch offen. Dabei wäre dies aus Sicht der Westfalen so wichtig.

Nachdem Niklas Süle zu Beginn der Saison noch ein klein wenig seiner Form hinterherhinkte, wackelte zuletzt Nico Schlotterbeck im Abwehrzentrum, weshalb ihm nun die Ersatzbank droht.

Nico Schlotterbeck - Borussia Dortmund Fotocredit: Imago

Dortmund in Sachen Effektivität weit zurück

Allerdings drückt nicht nur in der Defensive der Schuh, wie Terzic am Freitag korrekterweise anmerkte.

"Der FC Bayern steht in der Statistik bei den 'Expected Goals' auf Platz eins, wir auf Rang zwei. Trotzdem trennen uns im Bereich der erzielten Tore Welten (23 gegenüber elf; Anm. d. Red.). Wir müssen mehr Tore schießen", forderte der Übungsleiter daher.

In der Tat gab der BVB bis dato ligaweit die zweitmeisten Torschüsse hinter den Münchnern ab - jedoch benötigten nur fünf Team noch mehr Abschlüsse für einen Treffer als die Terzic-Truppe. Fakt ist, gegen den deutschen Rekordmeister darf sich Dortmund etwaige Nachlässigkeiten nicht erlauben.

Ansonsten wird es nicht die letzte Ansage von BVB-Boss Kehl gewesen sein.

"Wir brauchen den Funken": Terzic setzt auf Heimvorteil

Bundesliga Bayern atmet auf: Kimmich gegen BVB dabei - Müller muss passen VOR 12 STUNDEN