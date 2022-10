Nach dem erlösenden Abpfiff riss Jude Bellingham erleichtert die Arme in den spanischen Nachthimmel, ehe er mit stolzgeschwellter Brust seine Kollegen jubelnd in Empfang nahm.

"Eine besondere Champions-League-Nacht", war im Anschluss an Borussia Dortmunds 4:1 (3:0)-Erfolg am Mittwochabend in der Königsklasse beim FC Sevilla auf den Social-Media-Kanälen des Shootingstars, der sich neben den drei Punkten über den Titel des "Man of the Match" freuen durfte, zu lesen.

"Jude war herausragend. Er hat ein unfassbares Spiel gemacht", schwärmte Trainer Edin Terzic und ergänzte: "Heute habt ihr gesehen, wieso er auch die Kapitänsbinde trägt, obwohl er so jung ist: Weil er vorangegangen ist und eine sehr gute Leistung gezeigt hat, wie auch die gesamte Mannschaft."

Mit gerade einmal 19 Jahren führte Bellingham den BVB im zweiten Pflichtspiel in Serie in Abwesenheit von Marco Reus und Mats Hummels als Kapitän aufs Feld. Jene Anerkennung scheint dem jungen Briten zusätzliche Motivation zu verleihen: Gegen Sevilla steuerte Bellingham auch im dritten Gruppenspieltag in dieser Saison ein Tor bei. Als einzigem Teenager in der Champions-League-Historie zuvor war dies lediglich einem gewissen Erling Haaland gelungen (2019/20 für den FC Salzburg).

Keine Frage, der Youngster ist der große Hoffnungsträger der Schwarz-Gelben für das Gipfeltreffen in der Bundesliga (Samstag, 18:30 Uhr im Liveticker ) gegen den FC Bayern München.

Terzic lobt Bellingham und die Zentrale: "Unfassbares Spiel gemacht"

Bellingham reißt den BVB mit

Immerhin hagelte es für die Borussia gegen den deutschen Rekordmeister zuletzt acht Niederlagen in Serie. Der letzte Sieg datiert vom August 2019 (2:0 im DFL-Supercup). Damals kickte Bellingham noch in der zweiten englischen Liga für Birmingham City.

Nun, etwas mehr als drei Jahre später, hat sich der Mittelfeldmotor längst als Führungsspieler beim BVB etabliert, gewann in der bisherigen Spielzeit ligaweit die meisten Zweikämpfe (137) und ist wettbewerbsübergreifend als zweitbester Scorer (sechs Scorerpunkte) hinter Reus (sieben) auch am anderen Ende des Platzes eminent wichtig für den amtierenden Vizemeister.

"Bellingham spielt eine sehr gute Saison und ist sehr aktiv. Er ist ein guter Box-to-Box-Spieler", adelte Bayern-Trainer Julian Nagelmann auf der Pressekonferenz am Freitag den Mittelfeldmann.

Ferdinand: Bellingham besser als Lampard oder Gerrard

Viel wichtiger als die blanken Statistiken ist jedoch seine beeindruckende Präsenz auf dem Platz, mit der er seine Teamkollegen mitreißt. "Was die Mentalität angeht, hat er das volle Paket. Dieser Junge ist ein Biest!", schwärmte England-Ikone Rio Ferdinand von Bellingham.

Keiner der besten defensiven Mittelfeldspieler seiner Generation habe in diesem Alter so brilliert - kein Lampard, kein Gerrard, kein Scholes, kein Vieira, kein Keane.

Eine Lobeshymne, die ihresgleichen sucht. Und auch in Deutschland würde ihm wohl das alleinige Rampenlicht gehören, gäbe es da nicht beim großen Rivalen aus München einen nicht minder talentierten Youngster. Die Rede ist selbstverständlich von Jamal Musiala.

Declan Rice, Jamal Musiala und Jude Bellingham (v.l.) Fotocredit: Getty Images

Musiala erinnert Matthäus an Messi

Der Offensiv-Allrounder, der einst das Zimmer bei der englischen U15 mit Bellingham teilte, ist beim FC Bayern die Positiv-Erscheinung schlechthin in dieser Saison. Mit 13 Scorerpunkten (sieben Tore, sechs Vorlagen) in zwölf Partien stellt er dabei sogar Stars wie Sadio Mané und Serge Gnabry in den Schatten.

"Er erinnert mich ein bisschen an Lionel Messi", schwärmte "Sky"-Experte Lothar Matthäus , der in dem 19-Jährigen gar einen "kommenden Weltfußballer" sieht. Auch Nagelsmann betonte, dass Musiala einen "extrem hohen" Stellenwert beim FC Bayern habe. "Er hat eine große Entwicklung genommen, auch was die Defensive angeht. Wir sind alle unglaublich glücklich und zufrieden, dass wir ihn haben", betonte der 35-Jährige.

Kein Wunder, dass die beiden bajuwarischen Vereinsikonen Uli Hoeneß und Bastian Schweinsteiger im Hinblick auf die WM-Endrunde im Katar einen Stammplatz für Musiala im DFB-Trikot forderten

Früher waren es eben jene Koryphäen wie Matthäus, Hoeneß oder Schweinsteiger, die dem deutschen Klassiker ihren Stempel aufdrückten. In der vergangenen Saison war es das Stürmer-Duell zwischen Haaland und Robert Lewandowski, das die Massen begeisterte. Jetzt stehen Musiala und Bellingham im Vordergrund.

Jamal Musiala Fotocredit: Imago

Bellingham: Heiße Gerüchte um BVB-Star

Insgesamt 13 Mal liefen beide in verschiedenen Jugendnationalmannschaften Seite an Seite für England auf, ehe sich Musiala für die Heimat seiner Mutter entschied und sich die Wege trennten. "Eine Schande", wie der englische Teammanager Gareth Southgate kürzlich ob des schmerzlichen Verlusts polterte

Auf Vereinsebene gehen beide Teenager bei ihren jeweiligen Klubs mittlerweile voran und haben sich längst zu den Aushängeschildern der Bundesliga gemausert.

"Ich gehe bei beiden davon aus, dass sie die tragenden Rollen, die sie aktuell ausfüllen, auch im gesamten Saisonverlauf einnehmen. Wir können es alle genießen, dass so junge Toptalente in der Bundesliga spielen", freute sich Nagelsmann.

Wie lange dies jedoch noch der Fall sein wird, scheint aktuell völlig offen zu sein. Schließlich soll Real Madrid bereit sein, im kommenden Sommer bis zu 100 Millionen Euro für Bellingham, dessen Vertrag noch bis 2025 datiert ist, auf den Tisch zu legen. Auch eine Rückkehr auf die Insel gilt nicht als ausgeschlossen

Doch dies ist alles Zukunftsmusik. Zunächst einmal gilt es für die beiden Ausnahmetalente, mit einer weiteren Topleistung den Sieg für ihre Farben im Prestigeduell einzufahren.

