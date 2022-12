Von Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn gab es dafür bei "Sky" eine Schelte : "Bei uns kann keiner seinen Abgang mit Aussagen einleiten, schon gar nicht in der Öffentlichkeit."

Ad

Pavard wisse zudem, "was er am FC Bayern hat. Wir wissen auch, was wir an ihm haben", ergänzte der Ex-Keeper.

Bundesliga Sanches blickt auf Bayern-Zeit zurück: "Ich war einsam" VOR 2 STUNDEN

Ein Wechsel im Winter ist in jedem Fall ausgeschlossen, auch weil sich Lucas Hernández bei der WM einen Kreuzbandriss zuzog und den Münchenern somit monatelang fehlen wird. Doch angeblich schauen sich die Bayern nach Alternativen für Pavard um. Einen ablösefreien Abschied des Verteidigers in eineinhalb Jahren soll es nicht geben, heißt es.

Deschamps sortiert Pavard bei WM aus

Die Chancen von Pavard auf mehr Einsätze in der Innenverteidigung, wie er es sich eigentlich wünscht, dürften jedoch durch das Aus von Hernández gestiegen sein. Unter Trainer Julian Nagelsmann lief der Franzose in der laufenden Saison meist auf der rechten Verteidigerposition auf.

Bei der WM erlebt Pavard aktuell aus persönlicher Sicht ein Debakel. Frankreich-Trainer Didier Deschamps sortierte den Weltmeister von 2018 nach dem Auftaktspiel gegen Australien (4:1) aus. Der 26-Jährige sei "nicht in der besten Verfassung", meinte der Coach nach dem abschließenden Gruppenspiel gegen Tunesien (0:1) vielsagend.

Auch für das restliche Turnier dürfte Pavard daher nur auf der Bank sitzen. Am Abend spielt die Équipe Tricolore im Halbfinale gegen Marokko (20:00 Uhr im Liveticker ) um den Einzug ins Endspiel.

Das könnte Dich auch interessieren: Badstuber exklusiv über Pavard: "Benji hat offenbar Probleme"

Frankreich-Legende warnt: "Wird ganz heißes Duell gegen Marokko"

WM Heißes Gerücht: Ronaldos Zukunft im Nationalteam geklärt VOR 4 STUNDEN