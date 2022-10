"Die Gespräche waren von der ersten Minute an sehr gut. Mit dem Aufstieg in der vergangenen Saison hat Schalke eine unglaubliche Erfolgsgeschichte begonnen, die wir nun mit dem Klassenerhalt weiterschreiben wollen", sagte Reis, der am Donnerstag erstmals das Training leiten und am Sonntag (ab 17:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) gegen den SC Freiburg erstmals auf der Bank sitzen wird.

"Die Herausforderung ist ohne Frage eine große, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir die notwendige Qualität im Kader haben, gemeinsam unser großes Ziel zu schaffen."

