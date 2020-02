Atlético Madrid - FC Liverpool live im TV, Livestream und Liveticker

Auf den FC Liverpool wartet im Achtelfinale der Champions League mit Atlético Madrid eine knifflige Aufgabe. Das Hinspiel wird am Dienstag, den 18. Februar, um 21:00 Uhr im Wanda Metropolitano in Madrid angepfiffen. Der FC Liverpool mit Erfolgstrainer Jürgen Klopp hat die Vorrundengruppe E als Erster vor dem SSC Neapel beendet. Atlético wurde Gruppenzweiter hinter Juventus Turin in der Gruppe D.

Atlético Madrid - FC Liverpool live im TV

Sky überträgt die Partie im Rahmen der Champions League Spieltagskonferenz live im TV bei Sky Sport 1 und als Einzelspiel in voller Länger live im TV bei Sky Sport 2.

Video - Klopp äußert sich zur City-Sperre: "Fühle mit Pep und seinen Spielern" 01:38

Atlético - Liverpool im Livestream

Sky bietet das Einzelspiel und die Konferenz außerdem im Livestream bei SkyGo an.

Atlético - Liverpool im Liveticker

Eurosport.de hält euch über alle News zur Champions League auf dem Laufenden. Hier gibt es auch einen Liveticker zur Partie zwischen Atlético und dem FC Liverpool:

Atlético - Liverpool | Klopp sieht LFC nicht als CL-Favoriten

LFC-Coach Jürgen Klopp sieht den FC Liverpool nicht als Favoriten auf den Champions-League-Titel. Er sieht Juventus Turin ganz vorne in der Frage, wer dieses Jahr den Henkelpott gewinnen wird. Was der Trainer der Alten Dame auf die Aussagen des Teammanagers des amtierenden Champions der Königsklasse antwortert gibt es hier zu lesen: