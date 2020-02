Klopp meinte weiter: "Sie verteilen keine Geschenke. Wenn man gegen sie hart arbeitet, hat man eine Chance. Wenn nicht, dann hat man nicht mal das." Deshalb sei Atlético in den vergangenen Jahren auch oft in Endspielen gewesen, so der Reds-Coach.

2014 und 2016 stand der spanische Klub im Finale der Champions League, verlor dabei jeweils gegen Stadtrivale Real Madrid. 2010, 2012 und 2018 gewann Atlético zudem den Titel in der Europa League.

Klopp versteht Kritik an Atlético nicht

"Jetzt mussten sie sich verändern, das haben sie geschafft, haben großes Potential und einige Erfahrung. Ich sehe ein Team, das zusammenspielt, und für mich ist es eine sehr gut organisierte Maschine. Was auch immer passiert, sie sind zur Stelle", lobte Klopp den Gegner:

" Wenn man nicht zu 100 Prozent konzentriert ist, greifen sie einen mit zwei oder drei Spielern an und kontern. Wenn man nicht im eigenen Angriffsspiel fokussiert ist, wird man nicht einmal einen Torschuss erhalten, weil sie im Zentrum so gut sind. "

Die Spielweise von Atlético ist laut Klopp "sehr intensiv, schnell, aggressiv, mit klarem Plan und klarer Philosophie". Dass es am Spiel seines Gegners aber vor allem in Spanien Kritik gibt, kann der 52-Jährige nicht verstehen: "Wir sind hier im Land des Tiki-Taka. Vielleicht sagen es die Leute deswegen. Aber ich bin aus Deutschland, ich bewundere so was."

Attraktiver Fußball sei für ihn "erfolgreicher Fußball", so Klopp, dem zwar nicht entgangen ist, dass Atlético nur eines der letzten sieben Pflichtspiele gewinnen konnte. Aber so der Liverpool-Trainer: "Was sie in dieser Saison gespielt haben, war nicht so schlecht, wie es gemacht wurde."

Sonderlob für Atlético-Coach Simeone

Sein Gegenüber auf der Trainerbank, Simeone, erhielt vom Liverpool-Coach Extra-Lob. "Die Leute sagen, ich wäre emotional an der Seitenlinie. Aber wenn ich auf Level vier bin, ist Diego auf Level zwölf oder so. Gegen ihn bin ich der Kindergarten-Cop", meinte Klopp.

Die Rückkehr ins Wanda Metropolitano, wo die Liverpooler am 1. Juni 2019 ihren Champions-League-Triumph feierten, sei zudem "keine Wallfahrt", wie Klopp schon am Sonntag klarstellte. Am Montag fügte er dazu an:

" Wir fühlen uns nicht wie der Champions-League-Sieger der letzten Saison. Wir fühlen uns wie ein Anwärter für diese. "

