Real Madrids Abwehrspieler Marcelo hat nach dem 8:2-Viertelfinalsieg des FC Bayern München gegen den FC Barcelona in den höchsten Tönen von Bayerns Alphonso Davies geschwärmt. "Du bist eine Freude für meinen Augen, wenn ich Dich spielen sehe, Junge!", schrieb Marcelo unter einen Instagrambeitrag des Kanadiers. Davies zeigte eine starke Vorstellung gegen die Katalanen.

Herausragend war dabei die Vorlage an Joshua Kimmich zum zwischenzeitlichen 5:2. Die internationalen Medien überschlugen sich mit Lob an den Youngster. Auch die Fans bei "Twitter" zeigten sich von der Vorstellung des Teenagers gegen Lionel Messi und Co. begeistert.

Marcelo und Davies haben beide ihren Platz auf der linken Abwehrseite. Der Real-Profi gewann mit den Königlichen bereits viermal den Henkelpott in der Champions League, zudem war er fünfmal in der spanischen Meisterschaft erfolgreich. Der Brasilianer gilt als einer der besten Linksverteidiger der Welt.

