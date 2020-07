Der FC Bayern München muss offenbar vier bis sechs Wochen auf Innenverteidiger Benjamin Pavard verzichten. Damit droht dem Franzosen das Saison-Aus. Wie die französische "L'Équipe" und die "Bild" berichten, erlitt Pavard am Sonntag im Training einen Bänderriss im linken Fuß. Pavard hatte in einem Trainingsspiel eine Flanke mit dem Fuß blocken wollen und hatte den Ball unglücklich abbekommen.

Das würde bedeuten, dass Benjamin Pavard nicht nur beim Achtelfinal-Rückspiel am 8. August gegen den FC Chelsea fehlt, sondern auch das Champions-League-Finaltunier in Lissabon (12. bis 23. August) verpassen würde.

Damit muss Bayern-Trainer Hansi Flick ausgerechnet für die entscheidenden Spiele in der Königsklasse seine Stammdefensive umbauen.

Pavard zählte in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern und verpasste bisher nur zwei Spiele und stand in 44 Begegnungen in der Startelf, darunter in allen bisherigen sieben Champions-League-Partien.

