Will 2020 die Champions League mit dem FC Bayern München gewinnen: Thiago Alcântara

Mit dem Restart in der Champions League fällt womöglich auch der letzte Vorhang für Thiago Alcântara beim FC Bayern München. Der 29 Jahre alte Spanier, eines der letzten Überbleibsel der Ära Guardiola, steht vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Höchste Zeit, es seinen Kritikern nochmal so richtig zu zeigen.

Sieben Jahre, 16 Titel.

Das ist die überragende Bilanz von Thiago Alcântara in seiner Zeit beim FC Bayern München. Der 29-Jährige ist seit seinem Wechsel vom FC Barcelona nach Deutschland der Mittelfeldmotor im Zentrum des FCB, hat als genialer Antreiber mit seiner Übersicht, seinen Pässen und seiner außergewöhnlichen Technik maßgeblichen Anteil an der Erfolgsgeschichte des Vereins in der jüngeren Vergangenheit.

Doch ein Makel bleibt an Thiago seit jeher kleben: Der Spanier taucht in den großen Spielen regelmäßig ab, kann vor allem in den wichtigen Duellen der Königsklasse dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken.

Dreimal standen die Bayern mit einem fitten Thiago in einem Halbfinale der Champions League, dreimal kam das Aus gegen die spanischen Topvereine FC Barcelona (2015), Atlético (2016) und Real Madrid (2018). Und jedes Mal zeigte sich der Ballkünstler nicht in seiner Bestform. Beim Halbfinal-Aus 2014 (gegen Real) fehlte er verletzt.

Bei Ex-Klub Barcelona stand er als 20-Jähriger zwar im Kader beim Champions-League-Erfolg 2011 über Manchester United (3:1), zum Einsatz kam er jedoch nicht. Als der spanische Nationalspieler zum FC Bayern kam, war der Verein nach der Triple-Saison unter Jupp Heynckes auf Europas Thron. Mit Thiago schafften sie es dort bis heute nie mehr hin.

Dieser letzte große Wurf auf europäischer Ebene, bei dem Thiago ein entscheidender Faktor für einen großen Titelgewinn ist, der fehlt ihm also noch.

FC Bayern: Goretzka nimmt Thiagos Position ein

Beim Champions-League-Finalturnier 2020 kann der 29-Jährige diesen Makel ein für alle Mal beseitigen. Dabei sah es zunächst danach aus, als würde Thiago gar nicht die Chance bekommen, es allen zu beweisen.

Wegen seinen Leistenproblemen samt Operation im Endspurt der abgelaufenen Bundesliga-Saison, kam der Mittelfeldakteur nur sporadisch zum Einsatz. In den letzten sieben Partien stand er gerade einmal 16 Minuten auf dem Platz. Im DFB-Pokalendspiel gegen die Werkself reichte es nur für einen Kurzeinsatz von drei Minuten. Wie fit er wirklich ist, ist unklar.

"Thiago ist ein außergewöhnlicher Spieler. Er hat enorme technische Qualitäten und gibt einer Mannschaft das gewisse Extra, das man braucht bei Bayern München", schwärmte zwar Trainer Hansi Flick bei "Sky" über den Spanier. Doch für das Champions-League-Finalturnier wäre er vermutlich trotzdem nicht erste Wahl gewesen.

Denn neben Joshua Kimmich hatte sich in seiner Abwesenheit insbesondere Leon Goretzka in den Vordergrund gespielt, präsentierte sich gerade physisch auf einem extrem hohen Leistungsniveau und hat sich in der Zentrale mittlerweile einen Stammplatz erspielt.

Erst durch die Verletzung von Benjamin Pavard und dem Positionswechsel von Kimmich auf die rechte Abwehrseite, hat Thiago seinen Platz im Mittelfeld vermeintlich sicher.

Thiago (FC Bayern) mit Duell mit Ross Barkley (rechts, FC Chelsea) Fotocredit: Getty Images

FC Bayern: Thiagos große Chance in der Champions League

Theoretisch könnte die Partie am Samstag gegen den FC Chelsea (ab 21:00 Uhr im Eurosport Liveticker) in der Allianz Arena bereits der finale Auftritt des Regisseurs im Trikot der Münchner sein. Doch das der deutsche Meister den 3:0-Hinspielerfolg noch verspielt, ist unwahrscheinlich.

Danach kann Thiago ein für alle Male seinen Ruf widerlegen und den FC Bayern zum dritten Champions-League-Triumph der Vereinsgeschichte führen. Mit seinem Ex-Verein Barcelona sowie den beiden Topklubs Manchester City und Paris Saint-Germain könnten den Münchnern dabei drei absolute Schwergewichte im Weg stehen. Herausforderung, aber auch zugleich eine große Chance für Thiago seine Kritiker für immer zum Schweigen zu bringen.

Ob es tatsächlich die letzten Auftritte des zweifachen Familienvaters im Trikot des FC Bayern sein werden, steht noch in den Sternen. Der Spanier wird allerdings immer wieder mit einem Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung gebracht. Ein Angebot der Münchner zur Vertragsverlängerung schlug er hingegen aus.

"Thiago ist ein Top-Junge und ein wichtiger Spieler für uns. Wir wollen aber keinen Spieler im nächsten Jahr kostenlos verlieren. Das sage ich ganz deutlich", machte Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FCB, gegenüber "Sport1" klar. Heißt konkret: Sollten sich Spieler und Verein nicht auf eine Verlängerung des 2021 auslaufenden Kontraktes einigen können, folgt nach dem Champions-League-Finalturnier die Trennung.

Auch wenn Trainer Flick die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat, könnten die Spiele in Lissabon für Thiago die allerletzte Chance sein, seine Karriere im Bayern-Dress zu krönen.

Danach könnte wohl der letzte Vorhang für den Spanier in München gefallen sein.

