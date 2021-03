Wer keine Probleme hat, der schafft sich welche.

Die Redewendung passt, zumindest auf den ersten Blick, zur aktuellen Lage beim FC Bayern.

Der Motor läuft wieder auf Hochtouren, die vergangen fünf Pflichtspiele in Königsklasse und Bundesliga wurden allesamt gewonnen, bei einem Torverhältnis von 18:6.

So sehr, dass selbst Joshua Kimmich öffentlich monierte , dass es doch "schon schöner" sei, "wenn bei dem Erfolg, der gerade da ist, Ruhe wäre und wir nicht noch Zündstoff von innen nach außen geben".

Flick bemühte sich indes, den Konflikt am Rande des 2:1-Erfolgs im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom zumindest medial herunterzufahren.

"Wir sind beide aufeinander zugegangen und haben das aus der Welt geschafft - ganz im Sinne des Vereins", stellte der Coach bei "Sky" klar. Es sei "ein kurzes Gespräch" gewesen, in dem es gelang, "die Dinge aus der Welt zu schaffen", wie Flick ausführte.

Die spannende Frage ist nun, ob es auch intern harmonisch weitergeht. Das eigentliche Problem dürfte nämlich weiterhin bestehen. Im Kader hat sich in eine Dreiklassengesellschaft gebildet. Spieler wie Manuel Neuer, Robert Lewandowski, David Alaba, Thomas Müller, Jérôme Boateng, Niklas Süle oder Kimmich sind quasi unantastbar, spielen fast immer.

Dahinter folgt die Kategorie der Joker, der Corentin Tolisso, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting zuzurechnen sind.

Die Neuzugänge Alexander Nübel, Bouna Sarr, Tanguy Nianzou Kouassi und Marc Roca finden unter Flick dagegen kaum Verwendung. Das Quartett, das im vergangenen Jahr unter der Ägide von Salihamidzic an die Säbener Straße geholt wurde, kommt zusammengenommen auf mickrige 26 Pflichtspieleinsätze.

Vor allem die Situation von Torhüter Nübel , der nur dreimal zwischen den Pfosten stand und in der Liga noch auf sein Debüt wartet, schlug Wellen. Der 24-Jährige, so die Spekulationen, soll vom Sportvorstand eine Garantie für eine Mindestzahl an Einsätzen bekommen haben. Danach sieht es allerdings nicht aus.