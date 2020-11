Die Gastgeber gingen in einer abwechslungsreichen Partie bereits nach vier Minuten durch Mergim Berisha in Führung. Die Bayern drehte die Partie durch Robert Lewandowski (21., Foulelfmeter) und einem Eigentor von Rasmus Kristensen (44.) noch vor der Pause.

Nachdem die Salzburger aufgrund des Ausgleichs von Joker Masaya Okugawa (66.) an einer Überraschung schnupperten, setzten die Bayern zu einer fulminanten Schlussoffensive an. Jérôme Boateng (79.), Leroy Sané (83.), erneut Lewandowski (88.) und Lucas Hernández (90.+2) sorgten für den wettbewerbsübergreifend 14. Erfolg des Rekordmeisters in Serie in der Königsklasse.