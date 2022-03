Manchmal muss man gar nicht im Mittelpunkt stehen, um die Blicke auf sich zu ziehen. So erging es David Alaba im Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain.

Während die TV-Kameras nach dem Tor zum 3:1 die Freude von Karim Benzema einfingen, der mit seinem dritten Treffer die Partie entschieden hatte, war im Hintergrund Alaba zu sehen.

Und der - kein Witz - reckte den Fans jubelnd einen weißen Klappstuhl entgegen.

Der Netzgemeinde entging die kuriose Szene natürlich nicht, Reaktionen auf Twitter folgten prompt.

Boateng wundert sich über Alaba

Alaba bekam lustige Kommentare wie "Malle ist nur einmal im Jahr" oder "durchschnittliche Abschlussfahrt auf Ibiza" - und eine Message seines ehemaligen Bayern-Teamkollegen Jérôme Boateng.

"What are you doing bro?", fragte der Weltmeister von 2014 und setzte drei lachende Smileys dahinter.

Alaba wiederum lieferte eine Antwort: "Setzt euch nicht auf unseren Stuhl", schrieb der Österreicher auf Twitter.

Kann man durchaus als kleine Spitze gegen PSG sehen, das nach dem Aus weiter dem europäischen Thron, dem Gewinn der Champions League, hinterherhecheln muss ...

