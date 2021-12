Barça-Trainer Xavi hatte vor dem entscheidenden Gruppenspiel beim FC Bayern München gehofft, dass seine Mannschaft Geschichte schreibt. Schließlich hat der FC Barcelona noch nie in München gewonnen.

Das bleibt auch so: Mit 0:3 verlor Barça und war wie schon im Hinspiel gegen die Bayern (ebenfalls 0:3) weitgehend chancenlos.

Zum ersten Mal seit 2003/04 findet die Runde der letzten 16 der Champions League ohne den FC Barcelona statt.

Die internationale Presse schwankt zwischen Mitleid und Häme. Ein Überblick.

SPANIEN

Sport: "Barça steigt in die zweite europäische Liga ab. Der Verein stößt in eine neue Dimension vor. In eine, die weit entfernt ist von der Elite des europäischen Fußballs."

El Mundo Deportivo: "Die nächste bittere Niederlage schiebt die Blaugrana in die Europa League. Barça wird einmal mehr gedemütigt. Die Münchner kannten keine Gnade."

Marca: "Dieses Barça gehört in die Europa League. Ab jetzt wird donnerstags gekickt."

As: "Barça verlässt die Elite. Das Wunder von München bleibt aus. Bayern war klar überlegen."

El Pais: "Barça ist der Champions League nicht würdig. Der Mannschaft von Xavi fehlt es an Wettbewerbsfähigkeit. So sind auch in der Europa League keine Spiele zu gewinnen."

DEUTSCHLAND

Bild: "Traumtor von Sané. Bayern frisst Barça auf."

Kicker: "Keine Wettbewerbsverzerrung, sondern eine makellose Vorrunde: Bayern schießt Barça in die Europa League."

Süddeutsche Zeitung: "Ein trauriger Xavi in München. Gierige Bayern werfen Barcelona raus."

Spox: "Lockere Machtdemonstration! Bayern schickt Barcelona in die Europa League."

ENGLAND

Daily Mail: "Die Katalanen fliegen mit Pauken und Trompeten aus der Champions League."

The Sun: "Neuer Tiefpunkt für Barça nach dem Verpassen der K.o.-Phase der Champions League. Das gab es zuletzt vor 20 Jahren. Das Ende einer Ära?"

The Guardian: "Game over. Bayern beschert Barcelona die Schmach Europa League."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Drama um Barcelona. Die Blaugrana ist chancenlos gegen starke Bayern und steigt in die Europa League ab."

Corriere dello Sport: "Ciao Barça."

SCHWEIZ

Blick: "Historische Pleite gegen Bayern. Barcelona fliegt hochkant aus der Champions League."

