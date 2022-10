Hintergrund der Aussage des Spielers der Vancouver White Caps ist der Abgang Lewandowskis nach öffentlichem Hin und Her von den Münchnern zum FC Barcelona in diesem Sommer, mit welchem er die Qualifikation für das Champions-League-Achtelfinale in der Gruppe C hinter den Bayern (15 Punkte) und Inter Mailand (zehn Punkte) deutlich verpasste.

Mit vier Punkten qualifizierten sich die Blaugrana nur für die Europa League.

Für den Polen selbst ist es erst die zweite Saison nach 2010/11 (damals Borussia Dortmund), in welcher er in der Euro League auf Torejagd geht.

Bei der Niederlage gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber blieb der Torschützenkönig der Königsklasse 2020 (15 Tore) weitestgehend blass. Zwar holte er in der ersten Halbzeit gegen den Niederländer Matthijs de Ligt einen Strafstoß raus, dieser wurde jedoch von Schiedsrichter Athony Taylor nach VAR-Überprüfung wieder zurückgenommen.

Nick Salihamdzic nicht zum ersten Mal auffällig

Salihamidzics Sohn ist nicht zum ersten Mal mit einem provokanten Twitter-Post auffällig geworden. Nachdem die Bayern-Verpflichtung des Verteidigers de Ligt feststand, twitterte er: "WER WIRD DEUTSCHER MEISTER BVB BORUSSIA, WER WIRD DEUTSCHER MEISTER NUR DER BVB".

Für diesen Kommentar entschuldigter sich der Sohn des Bayern-Vorstands jedoch im Nachgang.

