Daneben setzte der 37 Jahre alte Abwehrspieler ein Emoji von einem Gesicht, das sich verhöhnend die Hand an den Kopf schlägt. Eine eindeutige Reaktion auf ein Foto des Franzosen, auf dem er vor wenigen Tagen gegen die Blues gestichelt hatte.

Koundé hatte in der vergangenen Woche nach der 0:1-Pleite des FC Chelsea bei Dinamo Zagreb ein Bild von sich gepostet und sich dabei spottend die Hand vor die Stirn gehalten. Dazu hatte der 23-Jährige unter Verwendung derselben beiden Emojis geunkt: "Ich wäre fast zu ihnen gewechselt."

Koundé war im Sommer lange mit einem Wechsel zum FC Chelsea in Verbindung gebracht worden, hatte sich letztlich aber doch für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden.

Am Dienstagabend stand Koundé für die Katalanen in der Allianz Arena 90 Minuten auf dem Feld, konnte die 0:2-Niederlage aber nicht verhindern. Von Thiago Silva kassierte er in den sozialen Medien dann einen Konter der anderen Art.