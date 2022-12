WM 2022 in Katar. Topfavorit Brasilien trifft nach seiner Viertelfinale auf Kroatien. Am Freitag beginnen die Viertelfinals bei derin Katar. Topfavorittrifft nach seiner 4:1 (4:0)-Gala gegen Südkorea nun imauf Kroatien.

Kroaten machten im Japan das Weiterkommen klar. Diemachten im Elfmeterschießen (3:1) gegen Deutschlands Gruppengegnerdas Weiterkommen klar.

Ad

Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison und Co. treffen in der Runde der letzten acht im Education City Stadium auf Kroatien um Luka Modric von Real Madrid. Zum ersten Mal seit 20 Jahren will die Seleção um Trainer Tite den WM-Pokal nach Südamerika holen.

WM Niederlande gegen Argentinien live im TV, Stream und Ticker VOR 2 STUNDEN

Hier findet Ihr alle Informationen zur Übertragung des WM-Viertelfinals Brasilien gegen Kroatien:

WM 2022: Brasilien - Kroatien live im TV

Das erste Viertelfinale bei der WM 2022 in Katar zwischen Brasilien und Kroatien wird nicht live im Free-TV übertragen. Weder "ARD" noch "ZDF" halten die Rechte an dem Aufeinandertreffen der Brasilianer um Neymar und dem kroatischen Vizeweltmeister von 2018 um Luka Modric.

Neymar wird bei Frage nach Pelé emotional: "Spielen für ihn"

WM 2022: Brasilien - Kroatien live im Stream

Das Viertelfinale bei der WM 2022 zwischen Brasilien und Kroatien könnt Ihr live im Stream bei "MagentaTV" verfolgen. Anpfiff ist um 16:00 Uhr. Superstar Neymar, Richarlison, Vinícius Júnior und Co. wollen im Education City Stadium erstmals seit acht Jahren wieder in ein Halbfinale einer Weltmeisterschaft einziehen.

WM 2022: Brasilien - Kroatien live im Ticker

Neymar, Vinícius Júnior, Luka Modric und Co. in Al-Rayyan ist um 16:00 Uhr. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Viertelfinale zwischen Brasilien und Kroatien an. Zudem erhaltet Ihr Anpfiff fürund Co. inist um 16:00 Uhr. Eurosport.de bietet einen Liveticker zumzwischenundan. Zudem erhaltet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

Spieler im Fokus - Vinicius Júnior: Der brasilianische Kronprinz

WM 2022 - Neymar küsst Brasilien wach

Die Seleção zaubert wieder. Nach der Rückkehr von Superstar Neymar feierte Brasilien gegen Südkorea im Achtelfinale eine echte Gala (4:1). Nationaltrainer Tite führt eine spektakuläre Offensive mit dem PSG-Angreifer, Richarlison und Vinícius Júnior mit einer stabilen Defensive um die Routiniers Thiago Silva und Casemiro zusammen. Der Traum von der ersten Weltmeisterschaft seit 20 Jahren lebt. | Zum Bericht

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Mexikanische Politikerin fordert Einreiseverbot für Messi

Katze stört Brasilien-PK - Pressesprecher macht kurzen Prozess

WM Revival in kanariengelb - der Weltmeister kann (fast) nur Brasilien heißen UPDATE GESTERN UM 10:09 UHR