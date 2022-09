Borussia Dortmund tritt in der Champions League gegen den FC Kopenhagen an. Das Match wird am Dienstag, 6. September, um 18:45 Uhr angepfiffen.

Zum Auftakt darf der BVB zu Hause im Signal Iduna Park aufspielen und hofft in einer schweren Gruppe auf die ersten Punkte.

Allerdings fehlen einige Spieler, darunter die langzeitverletzten Mahmoud Dahoud, Sébastien Haller und Mateu Morey. Donyell Malen (muskuläre Probleme) und Karim Adeyemi (Zehenverletzung) sind zudem äußerst fraglich, beide fehlten beim Abschlusstraining.

Hier gibt es alle Informationen zum Erstrundenmatch in der Champions League:

BVB - Kopenhagen live im TV

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Kopenhagen wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Champions League: BVB - Kopenhagen im Livestream

Das Auftaktmatch der Dortmunder, die in der Königsklasse erstmals auf einen dänischen Verein treffen, ist exklusiv im Livestream bei Amazon Prime zu sehen.

BVB - Kopenhagen im Liveticker

Eurosport.de berichtet vom Match zwischen Borussia Dortmund und Kopenhagen auch im Liveticker. Zudem gibt es bei Eurosport.de alle News und Reaktionen zur Champions League.

