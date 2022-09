Die Fanbewegung "We Are The Shed" verkündete vor der Begegnung: "Heute Abend wird das erste Match nach der Entlassung von Thomas Tuchel sein."

Zwar verzichteten die Fans aus Respekt vor dem Tod von Queen Elizabeth II. auf eine besondere Choreografie, kündigten aber an: "Wir regen dazu an, in der 21. Minute aufzustehen und zu applaudieren, um Danke zu sagen."

"Unsere Vision für den Klub war es, einen Trainer zu finden, der wirklich mit uns zusammenarbeiten wollte", sagte der 48-Jährige auf einer Konferenz.

Tuchel arbeitet sich in die Herzen der Fans

Tuchel selbst hatte nach der Entlassung seinen Emotionen auf Twitter freien Lauf gelassen und gestanden, "am Boden zerstört" zu sein. "Das ist ein Verein, bei dem ich mich zu Hause gefühlt habe, sowohl beruflich als auch privat", erklärte Tuchel in den sozialen Medien.

Der ehemalige Dortmund-Coach hatte im vergangenen Jahr (2021) mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen und sich damit sowohl einen Platz in den Geschichtsbüchern des Klubs als auch in den Herzen der Fans erarbeitet.

Auch seine Loyalität zu den Blues während der unsicheren zurückliegenden Monate im Zuge des Klubverkaufs von Roman Abramowitsch hatte den Anhängern imponiert. Der Song "Wir haben Super-Thomas-Tuchel, er weiß genau, was wir brauchen", schallte regelmäßig durch die Stamford Bridge.

Thomas Tuchel hat sich erstmals seit seiner Entlassung bei FC Chelsea geäußert Fotocredit: Getty Images

Hohe Messlatte von Potter an der Stamford Bridge

Tuchel hatte sich im zurückliegenden Januar erfreut über das ihm gewidmete Lied geäußert: "Seit ich die Zeilen und den Rhythmus kenne, höre ich es während der Matches. Ich denke, es geht immer um die Spieler, also ist das sehr schön. Es ist immer ein bisschen peinlich, aber natürlich auch schön."

Die Messlatte für den 47-Jährigen hängt bei den Zuschauern an der Stamford Bridge hoch, das dürfte ihm bei seinem Debüt spätestens in der 21. Minute bewusst geworden sein.

Chelsea-Boss Boehly erklärt Entlassung von Tuchel

