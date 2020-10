Und heuert in Kürze in München an? "Da weiß ich aktuell nichts zu", antwortete Flick mit einem Schmunzeln.

Dabei wird das Dauer-Thema Neuzugänge längst zur Spaßbremse für Flick und seine Alles-Gewinner um Mentalitätsmonster Joshua Kimmich. Bereits am Montag (18.00 Uhr) schließt das Transferfenster - und noch immer hat kein weiterer Star unterschrieben. Oder braucht Flick doch keine Neuen, weil die Bayern auch so Titel um Titel gewinnen? "Nein, dazu muss ich nichts sagen", antwortete Flick nach dem 3:2 (1:2) im turbulenten Klassiker gegen Borussia Dortmund leicht angesäuert. Sein Wunsch bleibt unverändert bestehen: Er will, ja er braucht für das Mammutprogramm noch drei Verstärkungen.

Namen werden für die vakanten Positionen hinten rechts, in der Mittelfeldzentrale und auf dem Flügel genügend gehandelt. "Ich weiß schon, um welche Spieler es geht", sagte Flick, "aber ich weiß auch, dass es verdammt schwierig ist." Denn auch der FC Bayern, betonte Sportvorstand Hasan Salihamidzic, bewege sich in Corona-Zeiten "wirtschaftlich am Anschlag".

FC Bayern an Atléticos Lemar interessiert

Außerdem sucht Flick vorne eigentlich für eine andere Position: Priorität habe "schon die ganze Zeit" der Flügel, betonte er. Eine Leihe des Franzosen Thomas Lemar von Atlético Madrid scheint daher wahrscheinlicher. Allerdings soll auch RB Leipzig um den 24-Jährigen buhlen.

Positiv stimmte Flick, dass seine Titel-Hamster auch gegen den BVB mit "Moral und Mentalität" überzeugten - allen voran Matchwinner Kimmich. Dessen kurioses Hackentor im Fallen zur Entscheidung (82.) bezeichnete Flick als "wahnsinnige Energieleistung" und "Auszeichnung für ihn, weil er nie aufgibt".

BVB in Personalplanungen weiter als der FC Bayern

Dieser Hunger soll den FC Nimmersatt wie bislang nur den FC Barcelona 2009 auch noch zur sechsten möglichen Trophäe führen - wann immer die Klub-WM in Katar ausgetragen werden kann. "Die Mannschaft würde es schon gerne spielen", unterstrich Flick die Münchner Titel-Gier.

Beim BVB herrschte derweil ein "sch... Gefühl" vor, wie Erling Haaland nach der unnötigen Niederlage grummelte. Der Jungstar hatte das mögliche Siegtor gegen einen herausragend parierenden Manuel Neuer verpasst (59.) und klagte: "Das ist der Unterschied zwischen den Besten der Welt und uns: Sie ziehen diese Spiele zu sich rüber und gewinnen sie."

Ein Manko, das sich durch Verstärkungen wie beispielsweise einen Haaland-Backup beheben ließe? Trainer Lucien Favre wischte die Frage beiseite und verwies auf Spieler wie Kapitän Marco Reus, den aktuell verletzten Thorgan Hazard und Jesus Reinier, die diese Position bekleiden könnten. Die Bayern mögen zwar alle Titel gewinnen - in Sachen Kader wähnt sich der BVB dem "ewigen" Rivalen aber voraus. Die Dortmunder Planungen sind abgeschlossen.

