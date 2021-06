Die deutsche Mannschaft hat im ersten Spiel eine 0:1-Auftaktniederlage gegen Weltmeister Frankreich einstecken müssen. Damit steht die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw bereits vor dem zweiten Match gegen Portugal (Samstag um 18 Uhr) unter Druck. Doch noch hat Deutschland alle Chancen auf das Erreichen der K.o.-Runde.

Denn insgesamt 16 der 24 Mannschaften, die bei der Europameisterschaft um den Titel kämpfen, schaffen den Sprung ins Achtelfinale.

Neben den sechs Gruppensiegern und sechs Gruppenzweiten kommen auch die vier besten Gruppendritten weiter. Portugal kam 2016 mit nur drei Punkten und ohne einen einzigen Sieg als einer von vier Gruppendritten weiter und holte sich am Ende im Finale gegen Frankreich den Titel.

Nach dem ersten Spiel hat die deutsche Mannschaft noch aus eigener Kraft mit zwei Siegen gegen Portugal und Ungarn (23.6.) Platz zwei in Gruppe F in der Hand. Auch Rang eins ist noch drin, wenn Frankreich patzt und Deutschland seine Spiele gewinnt. Die Szenarien in der Übersicht.

EM 2021: Die Lage in Gruppe F

Nach dem ersten Spieltag führt Portugal nach einem 3:0-Sieg gegen Ungarn die Tabelle vor Frankreich (1:0 gegen Deutschland) an. Beide Teams haben drei Punkte auf dem Konto. Deutschland folgt auf Platz drei mit null Punkten und einem Torverhältnis von minus eins, Ungarn ist Letzter (0 Punkten/minus 3 Tore).

Spielorte: München, Budapest

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Portugal 1 3:0 3 2. Frankreich 1 1:0 3 3. Deutschland 1 0:1 0 4. Ungarn 1 0:3 0

1. Spieltag:

Di., 15.06.2021: Ungarn – Portugal in Budapest 0:3 (0:0) | Zum Spielbericht

Ungarn – Portugal in Budapest 0:3 (0:0) | Zum Spielbericht Di., 15.06.2021: Frankreich – Deutschland in München 1:0 (1:0) | Zum Spielbericht

2. Spieltag:

Sa., 19.06.2021: Ungarn – Frankreich in Budapest (15:00 Uhr)

Ungarn – Frankreich in Budapest (15:00 Uhr) Sa., 19.06.2021: Portugal – Deutschland in München (18:00 Uhr)

3. Spieltag:

Mi., 23.06.2021: Portugal – Frankreich in Budapest (21:00 Uhr)

Portugal – Frankreich in Budapest (21:00 Uhr) Mi., 23.06.2021:Deutschland – Ungarn in München (21:00 Uhr)

EM 2021: So kommt Deutschland weiter

Falls Deutschland seine beiden Spiele gegen Portugal und Ungarn gewinnt, ist Deutschland definitiv im Achtelfinale der EURO 2021. Für den ersten Platz in der Gruppe F muss Deutschland sowohl gegen Portugal als auch Ungarn punkten und auf Patzer der Franzosen hoffen. In einem möglichen Dreiervergleich mit Frankreich und Portugal müsste das DFB-Team die 0:1-Niederlage gegen Frankreich im Duell mit den Portugiesen wettmachen. Denn bei der EM zählt nach der Anzahl der gesammelten Punkten zuerst der direkte Vergleich und dann erst das Torverhältnis.

Sollte Frankreich aus seinen verbliebenen Spielen gegen Ungarn und Portugal mindestens vier Punkte holen oder drei Zähler erspielen und sowohl Portugal als auch Ungarn am Ende nicht ebenfalls genau auf sechs Punkte kommen, könnte Deutschland nicht mehr an den Franzosen vorbeiziehen und würde nur noch um Rang zwei spielen. Hierfür müsste Deutschland dann Portugal und Ungarn hinter sich lassen und aus den direkten Duellen so viele Punkte holen, dass Portugal (derzeit 3 Punkte) und Ungarn (0) in der Tabelle hinter dem Löw-Team stehen.

Auch der dritte Platz könnte zum Weiterkommen noch reichen. Hierfür sind wohl mindestens drei Zähler sowie ein ausreichend gutes Torverhältnis notwendig, möglicherweise sind auch vier Punkte von Nöten, je nachdem wie viele Punkte die Drittplatzierten der anderen Gruppen erzielen.

Der vierte und letzte Platz bedeutet definitiv das Vorrundenaus.

