Giacinto Facchetti, Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro.

Die Liste großer italienischer Abwehrspieler ist lang. Mit dem aktuellen Defensivduo Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini wird diese Reihe fortgesetzt.

Chiellini (111 Länderspiele) und Bonucci (108 Länderspiele) bilden seit Jahren zusammen die Innenverteidigung der Squadra Azzurra sowie bei Juventus Turin. Mit ihren Leistungen ist das Duo maßgeblich an der jüngsten Erfolgsgeschichte Italiens beteiligt.

Das Team von Trainer Roberto Mancini schaffte zuletzt eine Serie von 1.169 Minuten ohne Gegentor, ist nach dem Sieg bei der EURO 2020 im Halbfinale gegen Spanien (5:3 n.E.) seit 33 Spielen ungeschlagen und greift nach dem zweiten EM-Titel seit 1968.

EM: Bonucci und Chiellini für Italien unersetzbar

Auch im fortgeschrittenen Alter setzen die beiden defensiv Maßstäbe. Zusammen sind die Routiniers Chiellini (36) und Bonucci (34) 70 Jahre alt.

"Bonucci und Chiellini sind derzeit die besten Innenverteidiger der Welt", lobte der ehemalige deutsche Nationalspieler und heutige "ARD"-Experte Bastian Schweinsteiger nach dem EM-Viertelfinale gegen Belgien (2:1) . Die beiden Abwehrspezialisten hatten in dem Spiel Inter Mailands Tormaschine Romelu Lukaku komplett aus der Partie genommen.

Dank ihrer Robustheit und Zweikampfstärke sind die beiden Juve-Akteure unersetzbar für Nationaltrainer Roberto Mancini. Insbesondere glänzen sie vor allem auch mit ihrer Konstanz und machen kaum entscheidende Fehler.

"Sie sind so wichtig für Italien, weil sie große europäische Erfahrung haben. Außerdem kennen sie sich in- und auswendig. Sie wissen genau, wann sie decken und wann sie angreifen müssen. Sie sind wie Batman und Robin. Zusammen sind sie ein Duo auf allerhöchstem Niveau", lobte Fußballexperte Carlofilippo Vardelli von Eurosport-Italien.

EM: Bonucci und Chiellini spielen seit 2010 bei Juventus Turin zusammen

Bereits seit 2010 spielen Chiellini und Bonucci im Verein Seite an Seite. Nur in der Saison 2017/18, als Bonucci für den AC Mailand auflief, bildeten die beiden nicht das Gespann in der Innenverteidigung der alten Dame.

"Was Chiellini und Bonucci zusammen erreicht haben und wie lange sie schon als Einheit spielen, ist unglaublich", meinte Österreichs Marko Arnautovic. Die zwei Italiener haben jeweils bereits neunmal den Scudetto gewonnen.

"Sie sind das beste Innenverteidiger-Gespann im Weltfußball, das wissen wir jetzt schon seit vielen Jahren. Ihre Stärke ist, dass sie das in jedem Spiel beweisen wollen", weiß auch Mancini um die Qualitäten seiner Spieler.

Was noch zur Krönung der Karrieren fehlt, ist ein großer Titel mit der Nationalmannschaft. Im Finale der EM 2012 unterlag man den überragenden Spaniern (0:4). Die wohl letzte Chance auf diesen großen Triumph haben die beiden am Sonntag im EM-Endspiel ( 21:00 Uhr im Liveticker ) gegen England im Londoner Wembley-Stadion.

Giorgio Chiellini (links) und Leonardo Bonucci bei der EURO 2020 im italienischen Trikot Fotocredit: Getty Images

EM: Bonucci und Chiellini fehlt noch ein großer Titel mit Italien

Denn zumindest für Chiellini dürfte es das letzte Länderspiel sein. "Es ist wohl mein letztes Turnier mit der Nationalmannschaft", meinte der Mann aus Pisa bereits vor dem Startschuss der EM und schob mit Blick auf den Titel hinterher: "Das ist ein Traum, der noch gelebt werden muss."

Und wie dieser Traum lebt. Nach dem Halbfinalerfolg gegen Spanien – einer Art Revanche für die herbe Niederlage von vor neun Jahren - und einem bislang starken Turnier, geht die Azzurri als Favorit ins Finale.

"Wir haben gegen Spanien wieder einmal gezeigt, wofür Italien steht. Wir haben Herz, Entschlossenheit und die Fähigkeit, schwierige Momente durchzustehen, gezeigt", meinte Bonucci und fügte an: "Jetzt fehlt noch ein einziger Sieg. Wir müssen die gleiche Einstellung an den Tag legen, um diese Trophäe nach Hause zu bringen, die uns 50 Jahre lang gefehlt hat."

Bonucci und Chiellini leben die Einheit vor, mit der Italien fußballerisch gerade auf Wolke sieben schwebt. "Wir sind eine echte Mannschaft. Sobald wir das Azzurri-Trikot überstreifen, sind wir alle voller Freunde und Begeisterung und fühlen uns wie eine Familie", stellte Bonucci bereits vor zwei Jahren gegenüber "Football Italia" den Teamspirit des viermaligen Weltmeisters heraus.

EM: Bonucci und Chiellini genießen höchste Wertschützung

Wie Familienmitglieder agieren Chiellini und Bonucci auf und auch außerhalb des Platzes. Sie helfen einander und ihren Teamkollegen, feiern gelungene Abwehraktionen wie eigene Tore und sorgen für gute Stimmung. Beide waren auch bereits mehrfach gemeinsam mit ihren Familien im Urlaub.

"Leo und ich spielen schon so lange zusammen, dass wir natürlich ein spezielles Feeling haben. Wir können uns die Arbeit teilen, und es erlaubt uns beiden, Anführer zu sein. Wir müssen uns nicht mal mehr anschauen. Er kennt mich inzwischen besser als meine Ehefrau", erklärte Chiellini das besondere Verhältnis einmal.

Die Wertschätzung im Team für das Juve-Duo ist hoch. Die Mitspieler folgen den beiden "Anführern". Leonardo Spinazzola schwärmte kürzlich erst vom "großen Charisma" des Duos, das den Mitspielern auf dem Feld "sofort Sicherheit gebe".

"In Italien hat man großen Respekt vor dem Duo. Noch mehr für Chiellini als für Bonucci (wegen seiner zwischzeitigen Wechsel zwischen Juventus und Milan), aber beide haben die italienische Defensivkunst auf ein neues Level gehoben. Einige Fans würden sich einen stärkeren Generationswechsel wünschen, aber in den entscheidenden Spielen sind sie immer da, um das Tor der Azzurri zu schützen. Respekt und Bewunderung sind die richtigen zwei Worte, um ihre Leistungen zu beschreiben", meint Fußballexperte Vardelli.

Den Generationswechsel hat Nationalcoach Mancini bereits nach der verpassten WM-Qualifikation 2018 verstärkt eingeleitet. "Aber die Defensive ist immer wichtig, es braucht eine gute Balance", erklärte der 54-Jährige unlängst, weshalb er weiter auf die beiden Abwehrhünen zählt.

"Wenn man gewinnen will, braucht man jemanden, der die Drecksarbeit macht", sagte der italienische Fußballtrainer Walter Mazzarri gegenüber "Tuttosport". Genau dafür sind sich Bonucci und Chiellini nie zu Schade.

