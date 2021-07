Roberto Mancini und die italienischen Helden weinten im silbernen Flitterregen süße Tränen des Triumphes, auf der Ehrentribüne tröstete Prinz William inmitten entsetzter Engländer seinen kleinen Sohn George.

Als Italiens unbezwingbare Gladiatoren den Thronsaal des englischen Fußballs erobert und sich selbst zu den Königen von Europa gekrönt hatten, brachen auf beiden Seiten alle Dämme. Sogar der schwer verletzte Leonardo Spinazzola warf seine Krücken weg und legte sich mit ins Siegerfoto.

"Meine Spieler waren einfach wunderbar", jubilierte Nationaltrainer Mancini: "Wir haben gut gespielt und gewonnen. Ich hoffe, dass die Tifosi jetzt in ganz Italien feiern. Wir sind einfach überglücklich."

Um 23:15 Uhr Ortszeit stemmte Kapitän Giorgio Chiellini vor dem Feuerwerk den Coupe Henri Delaunay gen Himmel. Italien war endlich am Ziel.

Währenddessen trauerten bitter enttäuschte Engländer der vergebenen Chance hinterher. Gareth Southgate ließ seine Zukunft als Nationalcoach offen.

Roberto Mancini (Nationaltrainer Italien) über ...

... den Sieg der italienischen Mannschaft: "Sie (England, Anm. der Redaktion) waren sehr gut. Wir haben sofort das Gegentor bekommen und hatten Schwierigkeiten. Dann haben wir dominiert. Ich weiß nicht was ich sagen soll. Wunderbar."

... die Leistung des Teams: "Die Spieler waren einfach wunderbar. Wir haben gut gespielt und gewonnen."

... die Wichtigkeit des Sieges: "Der Sieg ist wichtig, wichtig für alle Fans."

... die Stimmung in Italien: "Ich hoffe, dass die Tifosi jetzt in ganz Italien feiern. Vor drei Jahren hätte keiner auf diese Mannschaft gewettet. Wir sind jetzt glücklich, einfach nur glücklich."

Leonardo Bonucci (Italien) über ...

... den Sieg der italienischen Mannschaft: "Wir haben es wirklich geschafft. Unglaublich. Unglaublich. Wirklich unglaublich."

... über den Weg zum EM-Titel: "Wenn ich nur dran denke, wo wir angefangen haben. Wenn du ganz unten bist, und dann hast du die richtigen Leute... Wir müssen uns beim Trainer bedanken, beim Präsidenten, bei der Gruppe. Dieser Pokal ist der Verdienst von allen, einer großen Nation, die trotz aller Schwierigkeiten hier angekommen ist. Der Cup geht nach Rom und bleibt nicht hier."

Federico Bernadeschi (Italien) über ...

... den Sieg der italienischen Mannschaft: "Wir haben uns das alles verdient. Es war keine einfache Saison für mich, aber ich habe immer weiter hart gearbeitet. Danke an meine Teamkollegen, an den Stab, an alle, die an mich geglaubt haben... jetzt sind wir die Besten in Europa und ich könnte nicht besser belohnt werden."

Gianluigi Donnarumma (Italien) über ...

... den Sieg der italienischen Mannschaft: "Wir haben etwas Außergewöhnliches geleistet. Wir sind glücklich. Wir haben nicht einen Millimeter aufgegeben. Ihr wisst alle, von wo wir gestartet sind. Wir sind eine fantastische Mannschaft und wir haben es verdient."

Giorgio Chiellii (Italien) bei über ...

... den Sieg der italienischen Mannschaft: "Wir haben verdient gewonnen, wir haben gespürt, dass etwas Besonderes in der Luft lag. Wir haben es verdient, ganz Italien hat es verdient. Jetzt lasst es uns genießen! Wir haben immer Fußball gespielt, um Spaß zu haben. Trotz des frühen Schocks haben wir das Spiel bis zum Ende kontrolliert. Diesen Sieg haben wir uns verdient."

... die Gründe für den Erfolg und anstehende Feierlichkeiten: "Wir wollten es in jeder Hinsicht und wir haben Geschichte geschrieben, wir sind Europameister. Wir sind alle unglaublich glücklich und können es kaum erwarten, morgen mit allen Italienern zu feiern."

Mario Draghi (italienischer Premier) via Twitter über ...

... den Sieg der italienischen Mannschaft: "Die Azzurri, angeführt von Trainer Roberto Mancini, haben einen außergewöhnlichen Teamgeist gezeigt und mit großer Persönlichkeit gespielt. Die Trophäe kehrt nach mehr als 50 Jahren nach Italien zurück."

Harry Kane (England) über ...

... die Niederlage gegen Italien: "Ich habe alles gegeben, die Jungs haben alles gegeben. Elfmeterschießen ist das Schlimmste, was es gibt, wenn du verlierst. Es war nicht unsere Nacht, aber es war ein fantastisches Turnier und wir gehen mit erhobenem Kopf. Natürlich tut das jetzt für eine Weile weh, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Jeder kann einen Elfmeter verschießen. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Die Jungs werden daraus lernen, und es wird uns Motivation für die WM geben."

Gareth Southgate (Nationaltrainer England) bei "BBC Sport" über ...

... die Niederlage gegen Italien: "Wir sind riesig enttäuscht. Die Spieler haben alles gegeben, was sie konnten. Sie haben sich voll reingehängt. Manchmal haben sie wirklich gut gespielt, manchmal haben wir den Ball nicht gut genug gehalten, vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit, aber wir dürfen uns keine Vorwürfe machen, es war eine Freude, mit ihnen zu arbeiten. Sie haben sich weiter entwickelt als wir seit langem, aber heute Abend ist es unglaublich schmerzhaft in der Umkleidekabine.

... über Saka, der den entscheidenden Elfmeter verschoss: "Es liegt an mir. Ich habe die Elfmeterschützen aufgrund ihrer Leistungen im Training ausgewählt, und niemand ist auf sich allein gestellt. Wir haben als Mannschaft zusammen gewonnen, und es liegt an uns allen, dass wir das Spiel heute nicht gewinnen konnten. Aber was die Elfmeter angeht, so ist das meine Entscheidung. Das liegt komplett bei mir."

... über das Elfmeterschießen: "Wir waren gut vorbereitet und haben gut angefangen, leider waren wir heute nicht in der Lage, es zu verwerten. Sie können nicht auf sich selbst schauen, wie sie trainieren, denn sie hätten das nicht mehr und nicht besser machen können."

... seine Zukunft: "Im Moment ist der Schmerz über die Niederlage riesig, wir wollten der Nation noch einen besonderen Abend schenken und waren nicht in der Lage, das zu tun. Die Weltmeisterschaft ist gefühlt eine Million Meilen entfernt, aber diese Mannschaft kann sich verbessern. Aber die Zukunft ... ja, ich brauche ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken."

Boris Johnson (britischer Premierminister) via Twitter über...

...die Niederlage der englischen Mannschaft: "Das war ein herzzerreißendes Ergebnis zum Ende der EM, aber Gareth Southgate und seine Mannschaft haben wie Helden gespielt. Sie haben die Nation stolz gemacht und verdienen große Anerkennung."

Prinz William (FA-Präsident) via Twitter über...

...die Niederlage der englischen Mannschaft: "Ihr seid alle so weit gekommen, aber traurigerweise war dieser Tag nicht unser. Ihr könnt alle hoch erhobenen Hauptes gehen, seid stolz auf euch."

