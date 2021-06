Zwölf aufeinanderfolgende Siege haben die Italiener nun auf dem Konto - mehr Siege hintereinander schafften sie nie zuvor. Vor zwei Jahren war auch unter dem jetzigen Trainer Roberto Mancini nach elf Siegen am Stück Schluss.

Eine andere Serie wiederum riss gegen starke Österreicher. Nach 19 Stunden und 28 Minuten kassierte Italien zum ersten Mal seit Oktober 2020 wieder einen Gegentreffer.

In der Runde der letzten Acht trifft der Europameister von 1968 am Freitag (21:00 Uhr) in München auf Belgien oder Portugal. Die Österreicher um den langjährigen Bayern-Star David Alaba verpassten den ersten Sieg in einem K.o.-Spiel eines großen Turniers seit der WM 1954.

EURO 2020 Platini: Mbappé hätte sich zu meiner Zeit im Krankenhaus wiedergefunden VOR 3 STUNDEN

Federico Chiesa (95.) und Matteo Pessina (105.) erzielten die Tore für die Azzurri, die ihren zwölften Sieg in Serie feierten. Der Stuttgarter Sasa Kalajdzic (114.) verkürzte.

Das könnte Dich auch interessieren: UEFA untersagt DFB-Team Abschlusstraining im Wembley

(mit SID)

Lukaku: Bin mit Lewy und Co. "auf einem Level"

EURO 2020 Wütender Bale bricht Interview ab - Frust über deutschen Schiri VOR 4 STUNDEN