Publiziert 21/06/2021 Am 17:51 GMT | Update 21/06/2021 Am 18:10 GMT

Das Duell zwischen der Ukraine und Österreich am letzten Spieltag in der Gruppe C versprach Spannung bis zum Schluss. Beide Mannschaften hatten vor dem abschließenden Spiel drei Punkte auf dem Konto und dieselbe Tordifferenz. Die Ukraine hatte lediglich ein Tor mehr geschossen.

Österreich musste also gewinnen, um sicher ins Achtelfinale zu kommen – und entsprechend motiviert ging die Mannschaft von Franco Foda ans Werk. Der deutsche Trainer hatte seine Taktik von einer Dreierkette auf ein 4-3-3-System umgestellt, ein Wechsel, der sich auszahlen sollte. Österreich gehörte die Anfangsphase und erspielte sich die ersten Tormöglichkeiten, ein Volleyschuss von Marcel Sabitzer aus 19 Metern geriet allerdings deutlich zu hoch (7.).

Die Ukraine von Trainer Andrij Schewtschenko agierte hingegen sehr passiv, die gefährlichen Stürmer Roman Jaremtschuk und Andrij Jarmolenko waren größtenteils abgemeldet.

Bundesliga Wechsel nach Spanien? Lewandowski-Ehefrau schürt Gerüchte VOR 4 STUNDEN

So ging Österreich nach 21 Minuten auch verdient in Führung. Eine Ecke von David Alaba von der linken Seite verwertete Christoph Baumgartner aus fünf Metern zentraler Position zum 1:0-Führungstreffer.

Die Ukraine war nun gefordert und kam ihrerseits zu ihrer ersten Tormöglichkeit. Ruslan Malinowskyj probierte es aus zehn Metern halblinker Position mit einem schönen Schlenzer aufs lange Eck, konnte Daniel Bachmann im österreichischen Tor aber nicht überwinden (29.).

Kurz darauf musste Franco Foda den Torschützen auswechseln, Baumgartner hatte sich bei einem Kopfballduell wehgetan und wurde von Alessandro Schöpf ersetzt (33.).

Die Einwechslung des Schalkers hätte sich beinahe ausgezahlt: Bei einem schönen Angriff über die rechte Seite bediente der Joker in der Mitte Marko Arnautovic, dessen Direktabnahme aus zwölf Metern links am Tor vorbei ging (42.). Wenig später verpasste Arnautovic dann aus 20 Metern (45.+2), ehe Lainers Schuss aus 15 Metern halbrechter Position über das Tor rauschte (45.+3). So ging es mit der 1:0-Führung in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang war die Ukraine nun gefordert – kam aber offensiv einfach nicht in die Gänge. Auch Österreich schaltete mindestens einen Gang zurück, sodass es über weite Teile eine zähe Angelegenheit war.

Nach einer Stunde hatte die Ukraine die beste Möglichkeit des Spiels – allerdings durch einen Österreicher. Stefan Lainer köpfte eine Freistoßflanke vom eingewechselten Wiktor Zyhankow aufs eigene Tor und zwang seinen Torhüter Bachmann zu einer Parade (62.).

Österreich hingegen verwaltete die Partie ziemlich mühelos. Erst in den Schlussminuten kam die Ukraine noch einmal auf, ein Schussversuch von Jaremtschuk aus spitzem Winkel verfehlte das Ziel aber doch relativ deutlich (87.).

So blieb es beim 1:0 für Österreich, das zum ersten Mal überhaupt die K.o.-Phase bei einer Europameisterschaft erreicht. Im Achtelfinale trifft Franco Foda mit seiner Mannschaft nun auf die favorisierten Italiener. Die Ukraine hingegen muss mit drei Punkten zittern, ob sie zu den vier besten Gruppendritte gehört.

Die Stimmen:

Christoph Baumgartner(Österreich): "Ich kann es noch nicht realisieren, mit tut der Schädel dazu richtig weh. Das ist für uns alle etwas ganz Besonderes. Liebe Österreicher, genießt das. Das Achtelfinale gegen Italien wird etwas ganz Besonderes. Wir haben Geschichte geschrieben, aber die Geschichte ist noch nicht vorbei."

Der Tweet zum Spiel:

Da geht doch noch was für Österreich.

Das fiel auf: Franco Fodas Systemumstellung funktioniert

Gegen die Niederlande und gegen Nordmazedonien in den Spielen zuvor hatte Österreichs Nationaltrainer auf eine Dreier- bzw. Fünferkette gesetzt. Gegen die Ukraine baute Franco Foda nun um und ließ seine Mannschaft im 4-3-3-System agieren. Ein Wechsel, der sich auszahlte. Kapitän David Alaba spielte deutlich offensiver als noch gegen die Niederlande und konnte als Linksverteidiger viel häufiger gefährliche Angriffe initiieren als zuletzt. Zudem zahlte sich auch die Hereinnahme von Florian Grillitsch aus. Der Hoffenheimer zeigte eine starke Leistung, eroberte viele Bälle und leitete zahlreiche Angriffe seiner Mannschaft ein. Vielleicht auch ein Rezept, mit dem man im Achtelfinale den starken Italienern beikommen kann?

Die Statistik: 1

Zum ersten Mal überhaupt erreicht Österreich das Achtelfinale bei einer Europameisterschaft. Was für ein Erfolg für die kleine Fußballnation.

Das könnte Dich auch interessieren: The future looks bright! Gosens auf den Zetteln der Topklubs

(SID)

Oranje-Coach de Boer schwärmt von DFB-Team: "Ein Top-Favorit"

Serie A Eriksen-Nachfolger? Calhanoglu verkündet Wechsel zum Stadtrivalen VOR 5 STUNDEN