In einer taktisch geprägten Partie im Londoner Wembley-Stadion, in der sich beide Teams lange beäugten, sorgten sowohl die "Three Lions" als auch die Elf von Trainer Joachim Löw vor allem in der zweiten Halbzeit für wenige Torraum-Szenen.

Dennoch waren es die Engländer, die in der Schlussphase ihr Herz in die Hand nahmen und die deutsche Abwehrreihe mit einer schnellen Angriffskombination und dem Treffer von Sterling in der 75. Minute schockten. Elf Minuten später nickte Kane zum 2:0-Endstand ein.

England folgt damit bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 der Schweiz, Spanien, Belgien, Italien, Tschechien und Dänemark in die Runde der letzten Acht.

Der Viertelfinal-Gegner der Briten wird in der Partie zwischen Schweden und der Ukraine ermittelt ( LIVE im Ticker ).

EM 2020 - Die Pressestimmen aus England:

The Sun: "It's coming home! England schlägt endlich Deutschland. Sterling und Kane sind die Helden der "Three Lions" beim Viertelfinaleinzug der Männer von Trainer Gareth Southgate.

The Guradian: Sterling und Kane bringen Wembley zum Kochen und schießen England ins Viertelfinale der Europameisterschaft. "Wir wussten, dass wir gegen eine sehr gute deutsche Mannschaft eine starke Leistung zeigen mussten, und ich denke, das ist uns heute gelungen, sagte Sterling der BBC. "Für mein Land zu treffen, ist immer etwas Besonderes und es ist definitiv ein besonderer Moment für mich."

Daily Mail: It's coming home? Das glückliche königliche Maskottchen Prinz George sieht, wie England die Deutschen mit 2:0 besiegt und durch die Tore von Sterling und Kane das Viertelfinale der EURO 2020 erreicht. NEIN, DAS IST KEIN TRAUM! Die Nation hielt den Atem an, als England in den gigantischen Clash mit seinem alten Rivalen vor 45.000 Fans im Wembley-Stadion startete.

Die Anzahl der Zuschauer war gleichzeitig die größte Menschenansammlung bei einer Veranstaltung seit Beginn der Pandemie im letzten Jahr. Im Publikum waren der begeisterte Fußballfan Prinz William, seine Frau Kate und ihr Sohn Prinz George, die zusammen mit Fußballlegende David Beckham und Popstar Ed Sheeran mit den "Three Lions" mitfieberten.

EURO 2020: Die Pressestimmen aus Deutschland

Bild: "Alles aus, wir sind raus! Die Ära von Joachim Löw (61) endet mit seiner vielleicht bittersten Pleite. Deutschland verliert das EM-Achtelfinale im Londoner Wembley-Stadion gegen Erzrivale England 0:2. Bye-Bye Wembley! Der Traum vom Finale in London platzt. Der deutsche Mythos, dass wir in „unserem Stadion seit 1966 unbesiegt sind, ist dahin. Den Titel-Abschied von Jogi wird es nicht geben."

Sport1: "Deutschland raus! Sterling und Kane beenden Löws Ära. Der Traum vom EM-Triumph zum Abschied ist vorzeitig geplatzt! Deutschland verlor in einem dramatischen Achtelfinale im Londoner Wembley-Stadion gegen England mit 0:2 (0:0). Die über 15 Jahre währende, lange Zeit erfolgreiche Ära von Joachim Löw als Bundestrainer ging damit jäh zu Ende. Es war im 198. Spiel unter Löw die 34. Niederlage - und eine der bittersten: Drei Jahre nach der Blamage bei der WM in Russland kam eine von ihm betreute DFB-Auswahl bei einer EM-Endrunde zum ersten Mal nicht mindestens ins Halbfinale."

Kicker: "Löws Ära endet in Wembley - Achtelfinal-Aus bei der EM gegen England. Die deutsche Nationalmannschaft ist im Achtelfinale aus der Europameisterschaft ausgeschieden. Das 0:2 gegen England in Wembley bedeutet außerdem das Ende der Zeit von Joachim Löw als Bundestrainer. Den Unterschied in einem lange Zeit enorm engen Spiel machte am Ende die Effizienz."

Spiegel: "Sterling und Kane treffen für England, Deutschland ist ausgeschieden. Es war ein Spiel, in dem sich beide Mannschaften belauerten – und die Engländer am Ende eiskalt zuschlugen. Das Aus der deutschen Mannschaft besiegelt auch das Ende von Joachim Löw als Bundestrainer."

Süddeutsche Zeitung: "Löw verlässt die Bühne. Harry Kane rutschte mit den Knien über den Rasen des Wembley-Stadion, ausgerechnet Kane, was für eine Pointe! In England haben sie zuletzt gerätselt, was denn in Harry Kane gefahren sein könnte. Bei Tottenham Hotspur hatte er ja zuletzt in der Premier League getroffen, dass sich die Tornetze wellten. Kaum schlüpfte der Mann, von dem Historiker hartnäckig behaupten, es handle sich um den erfolgreichsten Schützen der WM 2018, ins Nationaltrikot bei dieser EM, da entsagte er dem Toreschießen. Seit Dienstagabend in Wembley ahnt man, was da los war: Harry Kane aus Walthamstow, East London, ein international anerkannter Spaßvogel, er hatte von langer Hand alles für exakt diese Pointe geplant: Drei Partien nichts tun - um dann im Achtelfinale einfach mal Deutschland den finalen Schlag versetzen."

Frankfurter Allgemeine: "Last Exit London. 0:2 gegen England: Die Ära von Bundestrainer Joachim Löw endet im Achtelfinale der EM mit einem bitteren Ausklang. Raheem Sterling und Harry Kane treffen. Thomas Müller vergibt eine große Chance."

