Trainer Antonio Conte steht mit Inter Mailand im Finale der Europa-League und trifft dort auf den FC Sevilla. Nach der Vizemeisterschaft können die Nerazzurri die Spielzeit noch mit einem Titel beenden. Doch hinter den Kulissen brodelt es nach der jüngsten Brandrede des Coaches gewaltig, sein Abschied droht. Der Triumph im europäischen Wettbewerb würde Conte aber mächtig in die Karten spielen.

Ein Punkt hatte Inter Mailand in diesem Jahr zum lang ersehnten Scudetto gefehlt. Dem Traum von der italienischen Meisterschaft, für die Juventus Turin seit nunmehr neun Jahren ein Dauerabo hat, war man seit dem letzten Ligatitel 2010 nicht mehr so nah. Ein Lichtblick nach der ewigen Tristesse des vergangenen Jahrzehnts, in der man teilweise drohte, in die Bedeutungslosigkeit abzurutschen, und ein vierter Platz in der Liga als Erfolgserlebnis verbucht wurde.

Nun steht man zudem noch im Finale der Europa League (Freitag, 21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de), wo man gegen Rekordsieger FC Sevilla um den Titel kämpft.

Dennoch ist im Verein längst nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Der Hauptgrund dafür ist Trainer Antonio Conte. Der Heilsbringer, der Mann, der Inter wieder träumen lässt. Der Coach, der für die Mission der Wiederauferstehung angeheuert wurde. Ausgerechnet er macht aus der Final- eine Endzeitstimmung.

Conte: "Mussten monatelang Scheisse fressen"

"Wir werden das alles am Ende der Saison besprechen, ich muss den Präsidenten treffen", lauteten die vielsagenden Worte, die Conte auf der Pressekonferenz nach dem letzten Serie-A-Spieltag vor zwei Wochen wählte und für Unruhe sorgten. Zuvor erklärte er, es sei für ihn "persönlich ein hartes Jahr, sehr hart", um anschließend auszuholen: "Ich glaube nicht, dass die Arbeit der Spieler gewürdigt wurde. Ich glaube nicht, dass meine Arbeit gewürdigt wurde und wir alle wurden vom Klub sehr wenig geschützt."

Der 51-Jährige hatte es insbesondere auf die Vereinsführung abgesehen. "Ein großer Klub sollte seine Spieler besser schützen. Ich mag keine Leute, die auf einen Zug aufspringen, davon habe ich in diesem Jahr bei Inter sehr viele gesehen", warf er den Verantwortlichen vor und ätzte sogar noch weiter. "Ein Haufen Scheiße" sei über ihn und seinen Spielern ausgekippt worden. "Wir mussten monatelang Scheiße fressen und bekamen null Schutz", polterte der ehemalige italienische Nationaltrainer: "Ich kann im ersten Jahr ein Blitzableiter sein, aber wenn man nicht lernt und immer wieder die gleichen Fehler macht, ist das einfach verrückt."

Allegri und Pochettino als Nachfolger?

Italiens Medienlandschaft war sich nach den deutlichen Worten einig, dass Trainer und Verein getrennte Wege gehen werden. Mit Massimiliano Allegri, der bis vergangenen Sommer Juventus Turin coachte, und Mauricio Pochettino, Vorgänger von José Mourinho bei Tottenham Hotspur, wurden sogar schon zwei Kandidaten für die Nachfolge gehandelt.

Jedoch wäre ein Conte-Abgang kaum zu fassen, nachdem er den Klub innerhalb eines Jahres umgekrempelt und zu einem Team geformt hatt das national und international um Titel mitspielen kann. "Ein Abgang von Conte wäre ein komplettes Versagen von Inter", schätzt Samuele Ragusa von Eurosport Italien die Situation ein: "Die Wahl für Conte war der erste Schritt für eine Erneuerung", erklärte der Experte, diese wäre mit einem Abgang sehr gefährdert.

Sollte der Ex-Juve-Coach mit dem Triumph in der Europa League seine Premierensaison veredeln und sich für einen Verbleib entscheiden, wären viele Argumente auf seiner Seite. Denn obwohl die Worte Contes in der Chefetage sicherlich nicht vergessen wurden, müssten sich die Inter-Bosse dem Cheftrainer fügen – sonst droht ein Horrorszenario, das weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen würde.

Der sowieso schon wechselwillige Angreifer Lautaro Martínez wäre mit Sicherheit nicht mehr zu halten und auch Romelu Lukaku würde seine Zukunft in Mailand überdenken. "Die Verbindung zwischen dem belgischen Stürmer und seinem Trainer scheint unauflöslich und ein möglicher Abgang von Conte kann auch Lukaku direkt beeinflussen", erklärte Ragusa. Sollten die Spieler sich mit Conte verabschieden, würde Inter sein absolutes Herzstück verlieren.

Doch das betrifft auch andere Kaderteile: Achraf Hakimi kommt ebenfalls aufgrund der Überzeugungskraft des Apuliers, ebenso war es sein Wunsch, Alexis Sánchez fest zu verpflichten.

Romelu Lukaku (l.) und Lautaro Martínez bilden aktuell das Sturm-Duo bei Inter Mailand Fotocredit: Getty Images

Entscheidung nach dem Finale

Der Coach scheint aber trotz aller Unzufriedenheit bereit, bei den Mailändern eine Ära zu prägen. "Zweiter zu werden, heißt der erste Verlierer zu sein", machte Conte zuletzt seine Ansprüche deutlich. Auch Ragusa bestätigt: "Der Misserfolg ist für Conte unerträglich, und eine Saison ohne Trophäen kann für ihn als großer Misserfolg angesehen werden."

Zunächst ist aber das Endspiel gegen den FC Sevilla an der Reihe, "das wichtigste Match", wie Conte es betitelte oder auch "die Chance, einen großen Pokal zu gewinnen". Ganz Italien schaut gespannt auf sein erstes Team, das in den vergangenen drei Jahren ein euopäisches Finale erreichen konnte.

"Nur die besten Mannschaften erreichen ein Finale. Wenn wir den Pokal holen wollen, müssen wir auf dem Feld zeigen, dass wir die Besten sind", stimmte der Cheftrainer seine Mannschaft im Vorfeld auf die Partie ein, die seine letzte als an der Seitenlinie für die Nerazzurri sein könnte.

Italien-Experte Ragusa ist aber zuversichtlich: "Ich denke, dass Antonio Conte nach der Begeisterung der letzten Spiele den Willen hat, zu bleiben." Dennoch warnt Ragusa vor dem Temperament des 51-Jährigen: "Er ist eine tickende Zeitbombe, du musst nur vorsichtig sein, sie nicht auslösen."

Mit einem Sieg gegen Sevilla würde Conte den Druck auf die Chefetage erhöhen.

Letztlich unabhängig von dem Ergebnis ist aber sicher, dass ganz Mailand im Anschluss an die Begegnung gespannt darauf warten wird, was Conte zu sagen hat. Sollte er sich nicht verabschieden, müssen die Inter-Verantwortlichen einen Entschluss fassen. Tolerieren sie dessen Aussagen und beugen sich dem Trainer oder beendet man die Ära-Conte so schnell wieder, wie sie eingeläutet wurde?

