Unai Emery schrieb mit seinem vierten Europa-League-Titel (zuvor drei mit Sevilla) Geschichte und bescherte dem FC Villarreal den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte.

Ähnlich historisch war auch das Elfmeterschießen, das zu diesem Ergebnis führte. Auf beiden Seiten trafen jeweils alle zehn Feldspieler ihre Strafstöße. Dann waren die Torhüter an der Reihe. Auch Villarreal-Keeper Gerónimo Rulli verwandelte.

Dann allerdings scheiterte David de Gea am gut reagierenden Rulli. Im Anschluss an die Partie gab es tröstende Worte für den tragischen Helden. Einen Vorwurf wollte keiner an de Gea richten.

"Es ist still in der Umkleide. Das ist Fußball - manchmal entscheidet ein Schuss", sagte Trainer Ole Gunnar Solskjaer: "Wir müssen daraus lernen. Wir müssen dieses Gefühl spüren und sicherstellen, dass wir es nie mehr bekommen. Jetzt ist nicht die Zeit, um mit dem Finger auf die Dinge zu zeigen, die ich hätte anders machen können, aber wenn man ohne den Pokal zurückkommt, hat man nicht alles richtig gemacht."

"Elfmeterschießen ist immer eine Lotterie"

Der Verein selbst twitterte zu einem Bild von de Gea: "Egal, welcher Wettbewerb. Egal, welches Ergebnis: Wir gewinnen, verlieren und spielen remis zusammen. United."

United-Legende Paul Scholes ging mit den Red Devils allerdings hart ins Gericht: "Du spielst hier gegen den Siebten der echt schlechten LaLiga - das musst du klar gewinnen."

Marcus Rashford meinte dagegen: "Das Team wird nicht aufgeben, der Trainer wird nicht aufgeben. Wir werden nächste Saison mit einem stärkeren Willen zurückkommen. Wir haben alles, um auf dem höchsten Level anzutreten. Wir müssen es nur der Welt und uns selbst beweisen, dass wir in solche Finals gehören."

Und Francis Coquelin vom Siegerteam sagte: "Das Elfmeterschießen ist immer eine Lotterie und wir sind sehr dankbar, dass wir es gewonnen haben."

