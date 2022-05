Nach einem furiosen Schlagabtausch in der ersten Halbzeit hatte die Eintracht in der 57. Minute zunächst das Nachsehen. Joe Aribo brachte die Rangers nach einem Fehler von Tuta in Führung.

Ad

Rafael Borré sorgte nur zwölf Minuten später für die Frankfurter Antwort und holte die Eintracht wieder zurück ins Spiel (69.). Im Elfmeterschießen avancierten Torhüter Kevin Trapp und abermals Borré zu Helden und sicherten der SGE den zweiten internationalen Titel der Vereinsgeschichte.

Europa League Rode trotzt Platzwunde im Finale: "Dachte an Schweini beim WM-Titel" VOR 16 MINUTEN

Ein Finale, das an Spannung kaum zu überbieten war - das befanden auch die zahlreichen Fans im Netz. Neben dem Frankfurter Erfolg stand aber auch der verschossene Elfmeter von Rangers-Pechvogel Aaron Ramsey im Fokus.

Die besten Netzreaktionen:

Das könnte Dich auch interessieren:Pressestimmen zum Euro-League-Coup: "Frankfurt sprengt die Bank"

Eintrachts Moment für die Ewigkeit: Deutsche Bank Park wird zum Tollhaus

Europa League "Werde aus diesem Pott saufen": Frankfurt auf Wolke sieben VOR EINER STUNDE