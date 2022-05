Auch in der Presse wurde Trapp gefeiert. "Trapp der Held im Elfer-Schießen", schrieb die "Bild" und titelte angesichts des ersten deutschen Erfolgs in der Europa League und seinem Vorgängerwettbewerb UEFA-Cup seit 25 Jahren: "Da bist du ja wieder."

Eurosport Frankreich titelte: "Dank Trapp hat Frankfurt Europa zurückerobert." Aus Sicht des "Kicker" war das Finale ein "maximales Drama".

Aber auch Rafael Borré wurde für seinen Ausgleichstreffer in der 69. Minute gefeiert.

Die Pressestimmen zum Frankfurter Europa-League-Triumph:

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers: Pressestimmen aus Deutschland

Hessenschau.de: "Eintracht gewinnt Europa-League-Finale nach Elfer-Drama. Eintracht Frankfurt hat sich die europäische Krone aufgesetzt. In einem packenden Europa-League-Finale besiegten die Hessen in Sevilla die Glasgow Rangers. Im Elfmeterschießen avancierte Keeper Kevin Trapp zum Helden des Abends."

Kicker: "Maximales Drama: Frankfurt gewinnt die Europa League im Elfmeterschießen. Das Finale der Europa League 2022 wurde erneut im Elfmeterschießen entschieden: Eintracht Frankfurt setzt sich im Krimi gegen die Rangers durch und holt nach 1980 erneut den Pott."

Sport 1: "Wahnsinn! Eintracht Frankfurt ist Europapokalsieger"

Bild: "Da bist du ja wieder! Frankfurt holt 25 Jahre nach Schalke den Pott. Irres Finale mit Blut-Foul und Choreo-Chaos. Trapp der Held im Elfer-Schießen."

Eintrachts Moment für die Ewigkeit: Deutsche Bank Park wird zum Tollhaus

Süddeutsche Zeitung: "Frankfurt schlägt die Rangers im Europa-League-Finale. Die Eintracht gewinnt als erste deutsche Mannschaft seit Schalke 04 1997 den Europa-League-Pokal. Im Finale von Sevilla besiegen die Hessen den Gegner aus Schottland nach einem echten Drama."

Frankfurter Neue Presse: "Wahnsinn! Eintracht Frankfurt gewinnt Europa League nach Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers. Eintracht Frankfurt gewinnt das Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers und ist am Ziel aller Träume."

Spiegel Online: "Frankfurt triumphiert im Finale der Europa League. Eintracht Frankfurt hat eine überragende Europapokalsaison gekrönt und die Europa League gewonnen. Im Finale besiegte der Bundesligist die Glasgow Rangers. Die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen."

Europa-League-Finale: Pressestimmen aus Schottland

The Herald: "Der Traum von der Europa League ist ausgeträumt: Rangers verpassen die Chance, Ibrox-Geschichte zu schreiben."

The Scotsman: "Rangers verlieren Europa-League-Finale im Elfmeterschießen"

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers: Pressestimmen aus England

BBC: "Die Rangers mussten in ihrem fünften europäischen Finale eine schmerzhafte Niederlage im Elfmeterschießen hinnehmen, da Eintracht Frankfurt in einem packenden Entscheidungsspiel der Europa League triumphierte."

Guardian: "Die Schotten erleiden im Finale der Europa League eine herbe Niederlage. Rafael Borré schoss den entscheidenden Elfmeter für Frankfurt, nachdem Aaron Ramseys pariert wurde."

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers: Pressestimmen aus Spanien

Marca: "Trapp schenkt Eintracht Europa-League-Sieg gegen Rangers im Elfmeterschießen. Die Rettung des Deutschen gegen den Elfmeter von Ramsey entschied ein Spiel, das nach 120 Minuten 1:1 endete."

Mundo Deportivo: "Eintracht gewinnt im Elfmeterschießen. Torhüter Trapp, der Ramseys Elfmeter parierte, und Rafael Borré, der das 1:1-Unentschieden erzielte und den letzten Elfmeter verwandelte, waren die Architekten des Erfolgs von Barça und Betis' Scharfrichtern. Die Rangers von Gio van Bronckhorst gingen in Führung und hatten in der Verlängerung den Siegtreffer auf dem Fuß, konnten aber den zweiten europäischen Titel der Deutschen nicht verhindern."

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers: Pressestimmen aus Österreich

Krone: "SIEG! Glasners Frankfurter gewinnen Europa League"

ORF.at: "Europa League: Frankfurt gewinnt Finale im Elferschießen. In der UEFA Europa League ist am Mittwochabend der erste Europacup-Titel der Saison 2021/22 vergeben worden. Eintracht Frankfurt setzte sich in Sevilla im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers mit 5:4 durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden, die Verlängerung blieb torlos. Die von Oliver Glasner betreuten Deutschen gewinnen damit den ersten internationalen Titel seit dem UEFA-Cup-Sieg 1980. Zudem spielen sie nächste Saison erstmals in der Champions League."

Borré verzückt Frankfurt: Eintracht-Fans eskalieren nach Ausgleich

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers: Pressestimmen aus der Schweiz

Blick: "Frankfurt jubelt nach Penalty-Krimi über Europa-League-Sieg!"

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers: Pressestimmen aus Frankreich

Eurosport Frankreich: "Dank Trapp hat Frankfurt Europa zurückerobert"

L'Équipe: "Frankfurt sprengt die Bank"

Le Parisien: "Kevin Trapp bringt Frankfurt den Titel gegen die Glasgow Rangers. Eintracht Frankfurt setzte sich am Mittwoch nach einem verkrampften Finale in Sevilla im Elfmeterschießen (1:1, 5:4 i. E.) gegen die Schotten durch. Es ist der erste europäische Titel seit zweiundvierzig Jahren."

