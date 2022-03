James Tavernier in der elften Minute per Elfmeter und Alfredo Morales (15.) brachten die Glasgow Rangers schon früh gegen Belgrad in Führung.

Der Ex-Mainzer Leon Balogun erhöhte in der 51. Minute auf 3:0.

Ad

Deutlich schlechter sind die Aussicht von der AS Monaco. Der Ex-Klub von Trainer Niko Kovac verlor sein Hinspiel bei Sporting Braga mit 0:2 (0:1).

Europa League Kein Sieger im Camp Nou: Barça nur remis gegen Galatasaray VOR 3 STUNDEN

Zuvor hatte sich Rekordsieger FC Sevilla in der Saison seines Heim-Endspiels eine gute Ausgangsposition fürs Weiterkommen erarbeitet. Der Champions-League-Absteiger bezwang den englischen Vertreter West Ham United durch ein Tor von Munir El Haddadi (60.) mit 1:0 (0:0).

Das Finale im heimischen Stadion Ramon Sanchez Pizjuan wird am 18. Mai gespielt.

Das könnte Dich auch interessieren: Dank Hradecky: Bayer darf trotz Pleite weiter vom Viertelfinale träumen

(SID)

Unfassbar! Keeper wirft Stürmer an Hinterkopf - und kassiert Gegentor

Premier League Wirbel beim FC Chelsea: Die Folgen des Abramowitsch-Knalls VOR 7 STUNDEN