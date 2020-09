"David ist unser Abwehrchef. Er ist wieder fit, deswegen ist er wieder auf die Position gerückt", lautete die kurze und prägnante Antwort von Hansi Flick am "Sky"-Mikrofon auf die Frage, warum der Österreicher den Vorzug vor Jérôme Boateng bekommen habe.

Doch damit nicht genug: Es folgte wenige Zeit später ein unmotivierter und für ihn völlig untypischer Fehlpass im Aufbau direkt in die Beine von Rakitic (23.). Alles in allem wirkte Alaba zu Beginn etwas unkonzentriert und mitunter fahrig. Das blieb auch Leon Goretzka nicht verborgen, der Alaba nach einer knappen halben Stunde einen aufmunternden Klaps gab.

Eben jener Goretzka war es dann auch, der in der 34. Minuten den mittlerweile verdienten Ausgleich erzielte und damit den FC Bayern wachrüttelte.

Obwohl sich Alaba längst nicht in der Form der vergangenen Saison präsentierte, konnte er sich mit zunehmender Spieldauer stabilisieren und gewann letztlich immerhin noch die Hälfte (drei) seiner direkten Duelle (sechs).

Trotzdem unterliefen ihm teilweise haarsträubende Fehler, die beinahe in einem Gegentreffer mündeten (88./93.). Einzig der einmal mehr glänzend aufgelegte Manuel Neuer verhinderte einen erneuten Rückstand.

"David war angeschlagen und hat heute sein erstes Spiel gemacht. Er ist eine wichtige Stütze. Einmal ist ihm der Ball abgerutscht, das kann passieren. Aber er ist ein echter Leader in der Viererkette", verteidigte Neuer seinen Vordermann bei "Sky" im Anschluss an den hart umkämpften 2:1-Sieg nach Verlängerung.

Ausgerechnet im Puskas-Stadion, benannt nach einem der erfolgreichsten Torjäger vergangener Tage (Ferenc Puskas), blieb Robert Lewandowksi erstmals in der noch jungen Spielzeit ohne eigenen Treffer.

Trotzdem trug der 32-Jährige am Donnerstagabend maßgeblich zum Erfolg des Rekordmeisters bei, wenn auch nicht als eiskalter Vollstrecker, sondern als uneigennütziger Wegbereiter.

Nach etwas mehr als 20 Minuten setzte er seinen kongenialen Offensivpartner Thomas Müller mit einem punktgenauen Zuspiel im Strafraum in Szene. Einzig die Hacke von Jules Koundé konnte im letzten Moment den Ausgleichstreffer des FCB verhindern.

Eine knappe Viertelstunde später war es dann aber soweit: Dieses Mal bediente Müller den Polen mit einem genialen Außenristpass aus dem Halbfeld. Lewandowski bewies selbst mit dem Rücken zum Tor das Auge für den besser postierten Mitspieler, in diesem Fall Goretzka, der überlegt zum Ausgleich einnetzte.

Dass jene "Flaute" nicht allzu schwer ins Gewicht fiel, lag letztlich am eingewechselten Javi Martínez, der die Bayern tief in der Verlängerung mit seinem Tor zum 2:1-Endstand erlöste (104.).

Auch wenn Lewandowski an jenem Abend in Budapest nicht als Torschütze in Erscheinung trat, demonstrierte er doch einmal mehr seinen unmessbaren Wert für die Münchner.