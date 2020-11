Überraschend waren die Schwächen, die der BVB-Star gegen Tschechien offenbart. Viele Bälle versprangen, Pässe kamen häufig nicht präzise, Läufe in die Tiefe ließ er vermissen. Obendrein vergab Brandt in der 32. Minute eine Riesenchance kläglich.

Der Blondschopf sei "nicht immer glücklich in seinen Aktionen" gewesen, befand Löw und wurde für seine Verhältnisse recht deutlich. "Julian hat so viel Können. An der Konstanz muss er arbeiten. Er ist ein bisschen schwankend in den Leistungen."