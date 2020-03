"Atlético Madrid und die gesamte sportliche Familie werden in diesen Momenten immensen Schmerzes an der Seite von Christians Familie und Freunden sein", drückte Präsident Cerezo in einer Mitteilung auf der Klub-Homepage den Angehörigen sein Beileid aus.

Auch die Profiabteilung des spanischen Topklubs betrauerte den Verlust des Nachwuchsstürmers.

"Wut und Schmerz, sich von Christian Minchola verabschieden zu müssen. Das Leben ist nicht fair. Ich bin stolz, dass du dieses Shirt angezogen hast. Viel Kraft an Mitspieler, Familie und Freunde. Ruhe in Frieden", schrieb Atlético-Kapitän Koke bei Twitter.

Minchola trug seit 2013 das Trikot der "Rojiblancos“. Der Verein kündigte an, zu Ehren des 14-Jährigen die Flaggen auf Halbmast zu setzen.