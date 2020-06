Das ehemalige Supertalent Martin Ödegaard wird angeblich noch eine weitere Saison bei Real Sociedad San Sebastián spielen, bevor der Norweger dann endgültig zu Real Madrid zurückkehren soll. Nach Angaben der spanischen Sportzeitung "AS" einigten sich die Königlichen mit den Basken auf eine erneute Leihe des 21-Jährigen. Ödegaard spielt bereits die aktuelle Spielzeit für Real Sociedad.

Grund für die verlängerte Ausleihe soll vor allem die Corona-Pandemie sein. Denn eigentlich sollte der Youngster nach der aktuellen Saison endgültig in den Kader von Real Madrid integriert werden.

Real-Präsident Florentino Pérez wollte offenbar im Sommer eine Kaderverjüngung vornehmen. Durch die Corona-Krise und den undurchsichtigen Transfermarkt sollen sich die Königlichen allerdings dafür entschieden haben diesen erst 2021 zu vollziehen.

Ödegaard mit starker Saison bei Real Sociedad

Im Baskenland überzeugte Ödegaard mit starken Leistungen, erzielte in 30 Pflichtspielen sieben Tore und legte achte weitere Treffer vor. Der Mittelfeldakteur ist ein wichtiger Grund dafür, dass Real Sociedad als aktuell Tabellensechster mitten im Rennen um die europäischen Plätze ist. Sogar die Qualifikation für die Champions League ist noch in Reichweite.

Nun wird Ödegaard offenbar noch eine weitere Saison Zeit haben sich im Baskenland zu entwickeln. Der Norweger, den Real Madrid bereits 2015 aus seinem Heimatland an Land zogen, galt damals als kommender Superstar. Da er sich jedoch nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, wurde er 2017 an den SC Heerenveen und 2018 an Vitesse Arnheim in die niederländische Eredivisie verliehen.

2019 ging die Leih-Reise von Ödegaard dann weiter zu Real Sociedad und vermutlich wird er auch 2020 in San Sebastián die Schuhe schnüren. Am heutigen Sonntag, 21.06 (22 Uhr), sind Ödegaard und Real Sociedad am 30.Spieltag in La Liga gefordert – ausgerechnet gegen Real Madrid.

