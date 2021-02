An der Spitze der Rekordspieler-Liste liegt der frühere spanische Nationaltorhüter Andoni Zubizarreta, der für Athletic Bilbao, Barça und den FC Valencia 622-mal in der ersten Liga auflief. Rekordspieler in der Bundesliga ist Karl-Heinz "Charly" Körbel, der alle seine 602 Spiele für Eintracht Frankfurt bestritt.