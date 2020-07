Die AS Monaco um Neu-Trainer Niko Kovac hat offenbar den französischen U20-Nationalspieler Mohamed Simakan von Ligakonkurrent Racing Straßburg ins Visier genommen. Das berichtet die "L'Équipe". Abwehrspieler Simakan absolvierte in der abgelaufenen Ligue-1-Spielzeit seine erste Saison in Frankreichs höchster Liga. Auch Borussia Dortmund und der AC Mailand sollen am 20-Jährigen interessiert sein.

Simakan kam in Straßburg auf 19 Ligaeinsätze, zudem wurde er in fünf Spielen der Europa-League-Qualifikation eingesetzt und lief einmal im französischen Pokal auf. Dabei agierte der Youngster mit guineischer Abstammung sowohl als Innen- sowie als Rechtsverteidiger.

Der Vertrag von Simakan in Straßburg läuft noch bis 2023. Sein Marktwert beträgt knapp sieben Millionen Euro.

Monaco sucht nach dem Abgang von Benjamin Henrichs zu RB Leipzig noch nach einer Verstärkung für die rechte Abwehrseite. Auch der BVB, bei dem Leonardo Balerdi mit einem Wechsel zu Olympique Marseille in Verbindung gebracht wird, und Milan sollen angeblich ein Auge auf Simakan geworfen haben.

Eurosport-Transfereinschätzung: Simakan gilt in Frankreich als Top-Talent in der Verteidigung. Der 1,87m große Abwehrhüne hat sich in seiner ersten Saison in der Ligue 1 auf Anhieb etabliert und war unter Trainer Thierry Laurey absolut gesetzt. Nun könnte der 20-Jährige bereits den nächsten Schritt gehen wollen.

Ein Wechsel innerhalb Frankreichs scheint für den Youngster noch realistischer zu sein als der Sprung ins Ausland nach Deutschland oder Italien. Daher wäre ein Transfer von Straßburg ins Fürstentum zu Niko Kovac und der AS Monaco denkbar.

Wechselwahrscheinlichkeit: 35 Prozent

