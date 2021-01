Er sei ohnehin davon überzeugt, dass "diejenigen, die wirklich bleiben möchten, das tun werden". "Wir sprechen regelmäßig und ich habe in beiden Fällen ein gutes Gefühl", sagte der PSG-Verantwortliche.

Angesichts der hohen Gehälter der beiden Superstars könnten sich andere Vereine diese wohl ohnehin nicht leisten. "Sollte PSG nicht in der Lage sein, diese zwei Stars zu halten, welcher Verein sollte die finanziellen Möglichkeiten haben, das Gehalt der beiden zu bezahlen. Ich denke, es gibt keinen Klub", erklärte Leonardo.

In dem Interview äußerte sich der 51-Jährige auch zu den Gerüchten um einen Wechsel von Lionel Messi nach Paris. Leonardo ist sich dabei sicher: "Großartige Spieler wie Messi werden bei PSG immer auf der Liste zukünftiger Transfers stehen. Aber jetzt ist nicht die Zeit darüber zu reden oder zu träumen."

Bis zum Anfang des Sommertransferfensters könne noch viel passieren. "Vier Monate sind in der Fußball-Welt eine Ewigkeit, besonders in der jetzigen Situation. Es wird die Zeit kommen, darüber zu reden", so der Sportdirektor der Franzosen.