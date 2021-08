Seit Monaten kursieren Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied von Kylian Mbabbé, der noch bis 2022 bei PSG unter Vertrag steht. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Franzose am liebsten zu Real Madrid wechseln will.

Laut dem französischen Transferinsider Thibaud Vézirian soll der 22-Jährige Paris Saint-Germain auch um die Freigabe gebeten haben.

"Kylian Mbappé will gehen. Er hat um seine Freigabe gebeten und will nicht verlängern. Entweder ist es Real Madrid in diesem Sommer oder ein Freifahrtschein in einem Jahr. Er hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass er nicht mit Messi spielen wolle", schrieb der Journalist bei "Twitter".

Da der Vertrag des 22-Jährigen nur noch bis 2022 datiert ist, kann PSG nur noch in diese Transferperiode eine lukrative Ablösesumme für den Weltmeister von 2018 erwirtschaften.

Doch PSG-Präsident Al-Khelaifi erteilte am Mittwoch auf der Vorstellungspressekonferenz von Messi einem vorzeitigen Mbappé Abgang eine Absage: "Er hat mir gesagt, dass er eine starke Mannschaft haben will, die hat er jetzt. Eine stärkere Mannschaft kann man nicht haben. Er hat keine Ausrede, etwas anderes zu tun, als zu bleiben."

PSG will offenbar Ronaldo verpflichten

Al-Khelaifi soll hingegen bereits einen ganzen anderen Plan verfolgen. Laut "AS" soll PSG es mittlerweile hingenommen haben, Mbappé am Ende der nächsten Saison ablösefrei an Real Madrid abgeben zu müssen. Denn der Nachfolger des Franzosen steht intern offenbar bereits fest: Cristiano Ronaldo soll in die französische Hauptstadt wechseln.

Der Portugiese steht bei Juventus Turin ebenfalls noch bis 2022 unter Vertrag und wäre kommenden Sommer ebenfalls ablösefrei zu haben. Sollte dieses Szenario tatsächlich eintreffen, würde PSG einen Star-Spieler gegen einen anderen austauschen - in Bezug auf die Ablösesumme zum Nulltarif.

Dem Bericht zufolge wisse Ronaldo-Berater Jorge Mendes bereits über die Pläne Bescheid. Demnach soll PSG dem 36-Jährigen einen Zweijahresvertrag bieten.

2022 könnten dann vielleicht Ronaldo, Messi und Neymar gemeinsam für PSG auf Torejagd gehen ...

