Lange Zeit galt der FC Liverpool als der heißeste Kandidat auf eine Verpflichtung von RB-Leipzig-Star Timo Werner. Nun wechselt der Stürmer aber sehr wahrscheinlich zum FC Chelsea. Reds-Legende Jamie Carragher sieht einen entscheidenden Grund in der Coronakrise. "Ich bin mir sicher, dass Liverpool ohne die Pandemie Werner verpflichtet hätte", sagte er gegenüber "Goal.com".

Jamie Carragher erklärte: "Jeder weiß, dass Liverpools offensives Trio aktuell besser als alle anderen sind, aber Werner hätte in der nächsten Saison zahlreiche Spiele gemacht."

Denn es hätten zahlreiche Turniere angestanden, bei denen Liverpool Spieler abgestellt hätte. "In diesem Sommer sollten die Olympischen Spiele stattfinden, bei denen Mo Salah (für Ägypten, Anm. d. Red.) hätte spielen sollen. Das hätte bedeutet, dass er den Saisonstart in der Premier League verpasst", so Carragher.

Carragher: Für Werner wären 25 bis 30 Spiele möglich gewesen

Danach spielen Salah und Sadio Mané beim Africa Cup of Nations im Februar. Somit brauche der FCL Alternativen, die für eine lange Zeit spielen würden. Zudem kämen möglicherweise noch Verletzungsausfälle und Rotationen hinzu.

Aus Sicht von Carragher hätte es demnach für Werner genug Möglichkeiten auf Spielzeit gegeben: "Er hätte garantiert in zehn oder zwölf Spielen in der Startelf gestanden und nimmt man alle Dinge zusammen, die ich aufgezählt habe, wären es 25 oder 30 Spiele geworden."

Carragher: "Liverpool wurde durch Pandemie getroffen"

Durch die Corona-Pandemie änderte sich jedoch die Situation. Carragher erklärte: "Dadurch, dass die Olympischen Spiele nicht diesen Sommer stattfinden, es Zweifel gibt, ob der Afrika-Cup ausgetragen werden kann und Liverpool durch die Pandemie finanziell getroffen wurde, hat man sich gegen eine Verpflichtung von Werner entschieden."

Der Champions-League-Sieger 2005 bedauert diese Entscheidung: "Ich hätte es gerne gesehen, wenn sie den Deal durchgedrückt hätten. Es sah klar danach aus, dass Werner zu Liverpool kommen wollte."

Carragher: "Werner hätte Vielseitigkeit gebracht"

Auch spielerisch wäre der deutsche Nationalstürmer für Carragher eine Verstärkung gewesen: "Er hätte die Vielseitigkeit gebracht, an der es Liverpool aus meiner Sicht mangelt. Weil er kann auf den Flügeln und in der Mitte spielen", so der 42-Jährige im "Mirror".

Dennoch kann er die Absage an Werner nachvollziehen: "50 Millionen Pfund (ca. 56 Millionen Euro, d. Red.) für jemanden auszugeben, der nicht die erste Wahl wäre, ist eine große Entscheidung."

Somit wird Werner seine Qualitäten nun aller Voraussicht nach beim Premier-League-Konkurrenten FC Chelsea unter Beweis stellen dürfen. Medienberichen zufolge sollen die Blues 53 Millionen Euro für den 24-Jährigen zahlen wollen. Offiziell bestätigt ist der Wechsel aber noch nicht.

